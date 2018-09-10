Yaşamayanlar 3. yeni bölüm fragmanı! Vampirler ve avcıların savaşı başlıyor

YAŞAMAYANLAR 3. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yaşamayanlar dizisinin Perşembe günü Blu TV'de yayınlanacak olan 3. bölümünde, İstanbul'a kendisini vampire dönüştüren Dmitry'i öldürmek için gelen Mia'nın (Elçin Sangu) hikayesini konu alan ve ilk iki bölümü geçtiğimiz hafta BluTV'de yayınlanmaya başlayan Yaşamayanlar'ın 3. bölümünde; Avcılar'la müttefik olan Mia kendisine yardım eden Numel'in (Birkan Sokullu) kim olduğunu öğrenmeye çalışacak. Kötülükleriyle nam salan Dmitry ise insanlar ve vampirler arasındaki anlaşmayı bozmak için harekete geçecek.

"İnsanın ruhu masum değil, hepsinin içinde uyandırılmayı bekleyen bir kötülük var!"

Yayınlanan fragmanda; Dmitry'nin (Kerem Bürsin) "İnsanın ruhu masum değil, hepsinin içinde uyandırılmayı bekleyen bir kötülük var!" sözleri dizide vampirler ve avcılar arasında kıran kırana yaşanacak savaşın ilk sinyalini verdi.

