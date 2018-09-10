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Yaşamayanlar 3. yeni bölüm fragmanı! Vampirler ve avcıların savaşı başlıyor

DİZİ HABERLERİ  | 10.09.2018 22:11 | Son Güncelleme

İlk yerli vampir dizisi Yaşamayanlar geçen hafta yayınlanan ilk iki bölümü büyük ilgi görmüştü. BluTV'nin başrollerini Elçin Sangu, Kerem Bürsin, Birkan Sokullu ve Selma Ergeç'in paylaştığı vampir dizisi 'Yaşamayanlar'ın heyecanı ve gerilimi yüksek üçüncü bölüm fragmanı yayınlandı. Yaşamayanlar 3. bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte yeni fragman...

Yaşamayanlar 3. yeni bölüm fragmanı! Vampirler ve avcıların savaşı başlıyor

YAŞAMAYANLAR 3. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Yaşamayanlar dizisinin Perşembe günü Blu TV'de yayınlanacak olan 3. bölümünde, İstanbul'a kendisini vampire dönüştüren Dmitry'i öldürmek için gelen Mia'nın (Elçin Sangu) hikayesini konu alan ve ilk iki bölümü geçtiğimiz hafta BluTV'de yayınlanmaya başlayan Yaşamayanlar'ın 3. bölümünde; Avcılar'la müttefik olan Mia kendisine yardım eden Numel'in (Birkan Sokullu) kim olduğunu öğrenmeye çalışacak. Kötülükleriyle nam salan Dmitry ise insanlar ve vampirler arasındaki anlaşmayı bozmak için harekete geçecek.

Yaşamayanlar 3

"İnsanın ruhu masum değil, hepsinin içinde uyandırılmayı bekleyen bir kötülük var!"
Yayınlanan fragmanda; Dmitry'nin (Kerem Bürsin) "İnsanın ruhu masum değil, hepsinin içinde uyandırılmayı bekleyen bir kötülük var!" sözleri dizide vampirler ve avcılar arasında kıran kırana yaşanacak savaşın ilk sinyalini verdi.

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