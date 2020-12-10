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Yaşar Alptekin'den olay itiraf: Boşanmak için eşimi aldattım

10.12.2020 17:37 | Son Güncelleme:
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Bir döneme damga vuran Yaşar Alptekin geçtiğimiz günlerde eşini kaybetmişti. Alptekin ikinci kez evlendiği eşinden boşanmak için onu planlayarak aldattığını itiraf etti.

Bir dönemin oyuncu ve mankeni olan Yaşar Alptekin geçtiğimiz günlerde 21 yıl sonra ikinci kez evlendiği, kızı Ayris'in annesi Nilgün Altınyay'ı kaybetmişti.

Yaşar Alptekin geçtiğimiz hafta eşi Nilgün Altınyay’ı kansere yenik düşmesi sonucu kaybetmiş ve sosyal medya hesabından bu mesajı paylaşmıştı: "Gönlümün sultanı. Çocuklarımın anası, hayat arkadaşımı, sevdiğimi, en sevdiğime, gerçek sahibine yolladık."

Ekran Alıntısı

Yaşar Alptekin katıldığı Lerzan’la Çok Mutlu programında ilginç itirafta bulundu. Ünlü isim eşi Nilgün Altınyay ile ilk evliliklerinde yaşadıkları kıskançlıklardan dolayı boşanmak istediğini ama eşinin kendisinden boşanmak istemediğini ifade etti.

Yaşar Alptekin'in acı günü! Eşi Nilgün Altınyay hayatını kaybettiYaşar Alptekin'in acı günü! Eşi Nilgün Altınyay hayatını kaybetti

Yaşar Alptekin, eşi kendisinden boşansın diye planlayarak eşini aldattığını itiraf etti. Alptekin açıklamasında "Allah affetsin duyulması gereken bir kişiydi zaten" dedi.

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