Yaşar Alptekin’in o sözleri Celil Nalçakan'ı çileden çıkardı

Eski manken ve oyuncu Yaşar Alptekin verdiği röportajda kullandığı çirkin ifadelerle gündeme geldi.
Alptekin "Kadınlar, tesettürle harama karşı kendilerini korurlar. Bazı tesettürlü kadınlara bakıyorum; dudaklarda ruj, gözler sürmeli, koku yoğun, dapdaracık kıyafetler… Tesettür bu olamaz. Bu şekilde Müslüman değil ancak Süslüman olurlar. Böyle yaparak İslam’a zarar veriyorlar. Bir de tesettürlü olsun ya da olmasın sokakta sigara içen kadın ucuzdur" demişti.
Yaptığı bu açıklamalar sonrasında özellikle sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük bir tepkiyle karşılaşan Yaşar Alptekin’e sert tepki gösterenlerden biri de oyuncu Celil Nalçakan oldu.
Şimdilerde Bir Aile Hikayesi adlı dizide izlediğimiz oyuncu Celil Nalçakan, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı satırlarla Alptekin’in açıklaması karşısındaki tepkisini ortaya koydu. Nalçakan şu ifadeleri kullandı: Sen kimsin ki seni zerre ilgilendirmeyen konularda ahkam kesiyorsun?
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