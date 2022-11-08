Yaşayan en seksi erkek! Chris Evans dünyanın en seksi erkeği seçildi

People dergisi ‘yaşayan en seksi erkek’ olarak bu yıl Marverl'in yıldızını seçti.

1985 yılından beri her yıl ‘dünyanın en seksi erkeği’ni seçen People dergisi, bu sene ABD’li oyuncu Chris Evans’ı seçti. Aslen Bostonlı olan 41 yaşındaki oyuncu, bu unvanı aldığı için People dergisine kapak oldu.

‘Dünyanın en seksi erkeği’ unvanını aldığı için çok mutlu olduğunu paylaşan Evans, “Yaşlanıp sarktığım günler geldiğinde bu kapağa bakacağım. Adaylar arasına dahil edildiğim için bile kendimi şanslı hissediyorum” dedi.

KAPTAN AMERİKA İLE YILDIZI PARLADI

Birbirinden farklı birçok rolde izleyiciyle buluşan oyuncunun en bilinen rolü kuşkusuz Kaptan Amerika oldu. 'İlk Yenilmez' olarak Marvel evrenine dahil olan Evans, II. Dünya Savaşı'nda Amerikalıların geliştirdiği süper asker Steve Rogers'ı canlandırdı.



