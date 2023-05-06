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Yaşayan Nostradamus olarak anılıyor! Kral Charles kehaneti gündem yarattı... “Tahttan çekilecek”

06.05.2023 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm dünyanın gözü kulağı İngiltere’de gerçekleşen Kral III. Charles’ın taç giyme törenine çevrilmişken Brezilyalı kahin Athos Salome’nın kehaneti dikkatleri çekti. Daha önceki yıllarda Kraliçe II. Elizabeth’in ölümü ve koronavirüs salgınını önceden tahmin eden kahin bu kez Kral Charles’la ilgili kehanetiyle gündem yarattı.

Yaşayan Nostradamus olarak anılıyor! Kral Charles kehaneti gündem yarattı... “Tahttan çekilecek”

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 8 Eylül'de yaz tatilini geçirdiği İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi'nde 96 yaşında hayatını kaybetmişti. Buckingham Sarayı, Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından aynı gün yaptığı açıklamada, Charles'ın tahta geçerek "İngiltere Kralı" olduğunu duyurmuştu.Kraliçe'nin 73 yaşındaki oğlu Charles'ın ülkenin yeni kralı olduğu, 10 Eylül 2022'de başkent Londra'daki St. James Sarayı'nda düzenlenen törenle resmen ilan edilmişti. Bugün gerçekleşen törenle Kral 3. Charles resmi olarak İngiltere Kraliyet tacının sahibi oldu. Dünyanın takip ettiği törenin ardından yaşayan Nostradamus olarak bilinen Brezilyalı kahin Athos Salome’ın Kral 3. Charles ile ilgili kehaneti gündem yarattı.

“SALTANATI ZANNEDİLDİĞİNDEN KISA SÜREBİLİR”

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Kralın taç giyme törenin yankıları tüm dünyada sürerken Daily Star’a konuşan Athos Salome, Kral Charles’ın saltanatının kısa sürebileceğini söyledi. Salome Kral Charles’ın sağlığına her zamankinden daha fazla dikkat etmesi gerektiğini vurgulayarak, “2024-2025 yılları arasında tahtta kalıp kalmayacağını göreceğiz. Saltanatı zannedildiğinden kısa sürebilir. Sağlık sorunları nedeniyle tahtan çekilecek ve tahtın yeni sahibi Galler Prensi William olmayabilir” dedi.

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