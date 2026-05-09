Yaşayan Nostradamus’tan korkutan İran savaşı kehaneti! "Asıl savaş şimdi başlıyor"”

Brezilyalı kahin Athos Salomé, Orta Doğu'daki mevcut durumun sanılanın aksine bir sona değil, çok daha karmaşık bir sürece evrileceğini öne sürdü. Daha önce COVID-19 pandemisini ve Kraliçe II. Elizabeth’in ölümünü bildiği iddia edilen Salomé, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik hamlelerinin buzdağının sadece görünen kısmı olduğunu savunuyor.

Donald Trump gibi isimlerin savaşın "çok hızlı" biteceğine dair iyimser açıklamalarına meydan okuyan Salomé, çatışmanın bildiğimiz anlamdaki sıcak savaştan bir "yıpratma savaşına" dönüşeceğini öne sürüyor. Kahine göre, Tahran’ın vereceği yanıtlar ve bölgedeki müttefik hücrelerin harekete geçmesi, daha önce benzeri görülmemiş bir direnç dalgası yaratacak.

'TEKNOLOJİK İŞGAL' KAPIDA: SİBER SALDIRILAR VE ENERJİ HATTI

Salomé’nin kehanetindeki en dikkat çekici nokta ise "teknolojik işgal" kavramı. Ünlü kahin, ABD’nin İran’ı fiziksel olarak işgal etmek gibi bir niyetinin olmadığını, bunun yerine ülkenin enerji ihracat kabiliyetini tamamen devre dışı bırakmayı hedeflediğini iddia ediyor.

Bu süreçte siber saldırıların ve yeni nesil savunma teknolojilerinin başrol oynayacağını belirten Salomé, temel amacın İran petrolünün indirimli fiyatlarla Çin’e ulaşmasını engellemek olduğunu savunuyor. Bu durum, savaşın sadece cephede değil, dijital dünyada ve ekonomik koridorlarda süreceğine işaret ediyor.

Kehanetlerine göre 2026 yılı, küresel bir satranç tahtasına dönüşecek. ABD’nin hamlelerinin aslında Çin’in enerji kaynaklarını hedef aldığını söyleyen Salomé, stratejinin üç ana sütun üzerine kurulu olduğunu belirtiyor:

İran: Doğrudan ve öncelikli hedef.

Venezuela: Ele geçirilmiş veya kontrol altındaki parça.

Rusya: Ateşkes veya denge faktörü.

FARKLI SESLER: AMERİKA KAZANAMAZ

Öte yandan, her kahin Salomé ile aynı fikirde değil. Mart ayında benzer konularda açıklama yapan Çinli mistik Profesör Xueqin Jiang, ABD’nin bu savaştan galip çıkmasının imkansız olduğunu savunmuştu. Jiang’a göre, olası bir askeri müdahale ABD’nin mağlubiyetiyle sonuçlanacak ve bu durum dünya düzenini geri dönülemez bir şekilde değiştirecek.

Dünya şimdi, bir yanda "yıpratma savaşı" diyen Salomé’nin, diğer yanda "düzen değişecek" diyen Jiang’ın öngörüleri arasında, Orta Doğu'dan gelecek haberlere kilitlenmiş durumda. Savaşın nasıl sonlanacağı ise zamanla netleşecek.