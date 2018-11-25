Yasemin Allen'den bikinili pozlar!

Rus ajanı rolüyle ABD-İngiltere ortak yapımı ‘Strike Back’ dizisinin rol alan Yasemin Allen tatil için Kenya'ya gitti.

Arkadaşlarıyla tatilde stes atan Allen, renkli karelerini takipçileriyle paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğraflara ilgi büyük oldu.

Takipçileri deniz ve güneşin tadını çıkaran güzel oyuncunun fotoğraflarına ‘Biz burada üşüyelim. Sen oralarda denizin tadını çıkar’ yorumunda bulundu.

DUBLÖR KULLANMIYOR

Dizide ‘Katrina Zarkova’ adlı bir Rus ajanını oynayan Yasemin Allen rolü için silah kullanma ve dövüş dersleri almıştı.

Yasemin Allen hiçbir sahnede dublör kullanmıyor.



