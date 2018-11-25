MAGAZİN

Yasemin Allen'den bikinili pozlar!

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.11.2018 15:06 | Son Güncelleme

Kenya'ya tatile giden Yasemin Allen paylaşmaya doymadı! Bikinili pozlarını Instagram hesabından paylaşan ünlü oyuncuya beğeni yağdı.

Yasemin Allen'den bikinili pozlar!

Rus ajanı rolüyle ABD-İngiltere ortak yapımı ‘Strike Back’ dizisinin rol alan Yasemin Allen tatil için Kenya'ya gitti.

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Arkadaşlarıyla tatilde stes atan Allen, renkli karelerini takipçileriyle paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğraflara ilgi büyük oldu.

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Takipçileri deniz ve güneşin tadını çıkaran güzel oyuncunun fotoğraflarına ‘Biz burada üşüyelim. Sen oralarda denizin tadını çıkar’ yorumunda bulundu.

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DUBLÖR KULLANMIYOR

Dizide ‘Katrina Zarkova’ adlı bir Rus ajanını oynayan Yasemin Allen rolü için silah kullanma ve dövüş dersleri almıştı.
Yasemin Allen hiçbir sahnede dublör kullanmıyor.


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yasemin allen Yasemin Allen BİKİNİ

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ben erkek olduğum halde atlette balkona çıkarken çekiniyorum millet neredeyse çıplak fotolarını sosyal medyadan dünyaya servis ediyor.
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