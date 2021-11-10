Yasemin Allen’den yeni dizi müjdesi! Erkek Severse kadrosuna dahil oldu

Yasemin Allen, geçtiğimiz hafta yapılan röportajda kendisine gelen projeleri okuduğunu ve anlaştığı bir yapım olmadığını söylemişti. Oyuncunun projelerden birisini beğendiği ve yakında sete çıkacağı ortaya çıktı.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre Yasemin Allen, dijital dizi Erkek Severse’nin başrollerinden birisi oldu.

Alperen Duymaz ile Büşra Develi ikilisini buluşturan yeni dizi, bein Connect platformu için çekiliyor. Gold Film tarafından titizlikle yapılan hazırlıklar da sürüyor.

Aslı Zengin’in hikayesini yazdığı dizinin yönetmenliğini Ömür Atay üstlendi. Erkek Severse dizisi bir komedi yapımı olarak öne çıkacak.

