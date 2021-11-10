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Yasemin Allen’den yeni dizi müjdesi! Erkek Severse kadrosuna dahil oldu

10.11.2021 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başarılı isim Yasemin Allen yeni projesini seçti. Yasemin Allen, başrolünü Alperen Duymaz’la paylaşacağı ve dijital platformda yayınlanacak olan romantik komedi Erkek Severse dizisinde rol alacak.

Yasemin Allen’den yeni dizi müjdesi! Erkek Severse kadrosuna dahil oldu

Yasemin Allen, geçtiğimiz hafta yapılan röportajda kendisine gelen projeleri okuduğunu ve anlaştığı bir yapım olmadığını söylemişti. Oyuncunun projelerden birisini beğendiği ve yakında sete çıkacağı ortaya çıktı.

Erkek Severse dizisinde Alperen Duymaz’a Büşra Develi eşlik edecekErkek Severse dizisinde Alperen Duymaz’a Büşra Develi eşlik edecek

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre Yasemin Allen, dijital dizi Erkek Severse’nin başrollerinden birisi oldu.

Alperen Duymaz ile Büşra Develi ikilisini buluşturan yeni dizi, bein Connect platformu için çekiliyor. Gold Film tarafından titizlikle yapılan hazırlıklar da sürüyor.

Aslı Zengin’in hikayesini yazdığı dizinin yönetmenliğini Ömür Atay üstlendi. Erkek Severse dizisi bir komedi yapımı olarak öne çıkacak.

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