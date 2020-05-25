Yasemin Allen: Erkek arkadaşımın kotlarını giyiyorum

Bir süredir İngiltere'de yaşayan Yasemin Allen, Burcu Esmersoy'un sosyal medyada gerçekleştirdiği canlı yayına konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Allen, erkeksi bir tarzı olduğunu dile getirdi.

Rol aldığı 'Strike Back' dizisi için bir süredir İngiltere'de yaşayan Yasemin Allen, erkeksi tarzı olduğunu söyleyip, zaman zaman erkek arkadaşı Jonny Grant'ın kıyafetlerini giydiğini açıkladı.

Burcu Esmersoy’la yaptığı canlı yayında ilginç açıklamalar yapan oyuncu Yasemin Allen "'Boy friend 'kotlar esnemiş ve güzel oluyor. Erkeksi tarzım var, biraz topuklu ayakkabıyla yürümeyi beceremeyen insan olarak, rahat olsun, erkeksi olsun, spor olsun bana daha uyuyor. Bugün de erkek arkadaşımın gömleğini aldım." dedi.



