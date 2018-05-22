MAGAZİN

Yasemin Allen'in bacaklarının son hali korkuttu

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.05.2018 10:17 | Son Güncelleme

Malezya’da çekilen ve bir Amerikan kanalında yayımlanan dizinin kadrosuna dahil olan Yasemin Allen'in bacakları dövüş sahnesinde mosmor oldu.

Yasemin Allen'in bacaklarının son hali korkuttu

Çi dizisi final yapan güzel oyuncu Yasemin Allen, Malezya’da çekilen ve bir Amerikan kanalında yayımlanan dizinin kadrosuna dahil oldu.

Geçtiğimiz günlerde çekimler için Malezya’ya uçan oyuncu, 6 ay boyunca burada kalacak. Rolü için dövüş ve silah eğitimi alan oyuncu, önceki gün paylaştığı fotoğrafla hayranlarını yüreğini ağzına getirdi.

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Aksiyon dolu sahnelerin yer aldığı dizi için yüreğini ortaya koyan oyuncunun dövüş sahnelerinde bacakları mosmor oldu. Setten çekilmiş karesine ‘Kaplana dönüşüyorum yavaştan… Çok normal bu izler, mükemmel bir ekiple kontrol altında… Biraz hareketli sahneler çekiyoruz sadece” mesajını yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
yasemin allen Çi

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