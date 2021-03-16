Yasemin Bozkurt kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının bu haftaki konuğu Yasemin Bozkurt olacakk. Daha önce Yasemin'in Penceresi isimli programıyla ekranlarda boy gösteren Yasemin Bozkurt, gazeteci ve televizyon sunucusudur.

YASEMİN BOZKURT KİMDİR?

1959 yılında Ankara'da dünyaya gelen Yasemin Bozkurt 62 yaşındadır ve asıl soyadı Ünver’dir. Beşiktaş Kız Lisesi'nden mezun olmasının ardından 1977 senesinde İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü'nde öğrenim görmeye başlamıştır. Aynı yıl dönemin meşhur dergilerinden olan "Hey" isimli dergide staj yapmıştır. 1977 yılında Ünsal Bozkurt ile nikah masasına oturmuştur. 1989 yılına kadar Güneş Gazetesi ve Hürriyet Gazetesi'nde çalışan Bozkurt, sonrasında televizyoncu olmaya karar verip TRT'ye başvurmuştur. 2003 yılında, TGRT’de sunduğu “Kadının Sesi” programına sonradan Kanal D’de devam etmiştir.

2011 yılında Cine 5'te "Yasemin Bozkurt’la Buluşma Noktası" adlı programı sunmaya başlamıştır. 2013 yılının Temmuz ayında ise ticarete atılmış ve Çeşme Alaçatı'da "Yasemin Alaçatı" isimli bir butik otel açmıştır.

YASEMİN BOZKURT DİZİLERİ VE FİLMLERİ

1997 - Yeni Bir Yıldız (Tv Filmi)

2002 - Beşik Kertmesi (Tv Dizisi)

2002 - Reyting Hamdi (Tv Dizisi)

2007 - Sana Mecburum (Tv Dizisi)

2009 - Kanal-İ-zasyon (Sinema Filmi)



