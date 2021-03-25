MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yasemin Kay Allen'dan karın kası şovu! Açtıkça açtı

Yasemin Kay Allen'dan karın kası şovu! Açtıkça açtı

25.03.2021 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel oyuncu Yasemin Kay Allen karın kaslarını göstermek için tişörtünü açtıkça açtı. Allen'in bu hareketine takipçileri anlam veremedi.

Usta oyuncu Suna Yıldızoğlu'nun kızı Yasemin Kay Allen, Instagram paylaşımıyla dikkat çekti.

Annesinin izinden giden ve başarılı bir oyuncu olan 31 yaşındaki Kay Allen, fit halini spora borçlu olan ünlülerden...

Yasemin Allen'ın kas şovu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Oyuncu Yasemin Allen, Instagram'da karın kaslarını gösterdmek için göğüs sınırına kadar üstünü açtı.

Oyuncunun takipçileri, “Ne yapıyorsunuz Yasemin Hanım" yorumunda bulunarak Allen'in video'suna anlam veremediklerini belirtti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İkinci istenmeyen gelin vakası! Hande Erçel, Akdoğan ailesinden veto yedi İkinci istenmeyen gelin vakası! Hande Erçel, Akdoğan ailesinden veto yedi
Esmeray kimdir? Esmeray ne zaman öldü? Esmeray kimdir? Esmeray ne zaman öldü?
Yılbaşı programına da atlamadı! Zirvedeki isimYılbaşı programına da atlamadı! Zirvedeki isim
Anahtar Kelimeler:
Suna Yıldızoğlu Yasemin Allen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

54 yaşındaki Salma Hayek kıvrımlarını sergiledi

54 yaşındaki Salma Hayek kıvrımlarını sergiledi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Nurgül Yeşilçay kutlamalara başladı

Nurgül Yeşilçay kutlamalara başladı

Yasak Elma'da şoke eden değişim! Sosyal medyayı salladı

Yasak Elma'da şoke eden değişim! Sosyal medyayı salladı

Kanal D'den sevilen dizisi şok karar!

Kanal D'den sevilen dizisi şok karar!

Diğer Haberler

Irina Shayk, nostalji yaptı: Otel odasından paylaştı

Otel odası paylaşımı şoke etti! Kimse tanımadı

Esmeray kimdir? Esmeray ne zaman öldü? Ölüm yıldönümünde anılıyor

Esmeray kimdir? Esmeray ne zaman öldü?

Duygu Özaslan: Şeyma Subaşı beni engellemiş

Bomba olay! 'Sevdiğim biriydi ama...'

Balık Ayhan kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Balık Ayhan biyografisi...

Balık Ayhan kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Tamer Karadağlı 30 yaş küçük sevgilisiyle aşkını savundu! 'Aşkta yaş farkı olmaz'

30 yaş küçük sevgilisiyle aşkını savundu!

Ceren Hindistan'dan Ümit Aslan'a: Damarıma basmaya devam edersen...

Tehdit etti! 'Devam edersen miyavlatırım'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.