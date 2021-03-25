Yasemin Kay Allen'dan karın kası şovu! Açtıkça açtı

Usta oyuncu Suna Yıldızoğlu'nun kızı Yasemin Kay Allen, Instagram paylaşımıyla dikkat çekti.

Annesinin izinden giden ve başarılı bir oyuncu olan 31 yaşındaki Kay Allen, fit halini spora borçlu olan ünlülerden...

Yasemin Allen'ın kas şovu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Oyuncu Yasemin Allen, Instagram'da karın kaslarını gösterdmek için göğüs sınırına kadar üstünü açtı.

Oyuncunun takipçileri, “Ne yapıyorsunuz Yasemin Hanım" yorumunda bulunarak Allen'in video'suna anlam veremediklerini belirtti.



