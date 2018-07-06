MAGAZİN

Yasemin Kay Allen yeni dizisi silah eğitimi alıyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.07.2018 22:48 | Son Güncelleme

Genç oyuncu Yasemin Kay Allen, rol alacağı yeni dizisi için silah eğitimi alıyor.

Yasemin Kay Allen yeni dizisi silah eğitimi alıyor

Güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla kısa sürede adından söz ettirmeyi başaran Yasemin Kay Allen, geride bıraktığımız yıl Amerika’ya yerleşmişti. Burada bulunduğu süre içerisinde dizi ve film görüşmelerini sürdüren ve kariyeriyle ilgili önemli adımlar atan 28 yaşındaki oyuncu, 53 ülkede yayınlanan ABD-İngiltere ortak yapımı HBO dizisi Strike Back’in kadrosuna girdi.

SİLAH EĞİTİMİ ALIYOR
Kadrosunda bulunduğu dizide Rus ajanı Katrina Zarkova karakterine hayat verecek olan Allen bu proje için silah eğitimi almaya başladı. Ekim ayına kadar sürecek çekimler için Rusça dersi alan Allen, bir yandan da özel eğitmenlerden silah dersi aldı.

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