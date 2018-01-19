MAGAZİN

Yasemin meğer arkadaşının aşkıymış!

MAGAZİN HABERLERİ | 19.01.2018 10:53 | Son Güncelleme 9 saat önce

İdo - Yasemin aşkında şaşırtan detay...

İdo Tatlıses bir süredir Yasemin Şefkatli ile aşk yaşıyor.

Sosyal medya hesaplarında sürekli birbirlerine olan aşklarını dile getiren çiftin tanışma hikayesi ilginç bir gerçeği ortaya çıkardı.

Yasemin meğer arkadaşının aşkıymış!

1 / 11

Yasemin Şefkatli, adını Survivor yarışması ile duyuran Anıl Tetik ile aşk yaşıyordu... Anıl Tetik ile yakın arkadaş olan İdo da Yasemin ile bu sayede tanıştı.
2 / 11

Tetik ve Şefkatli ilişkisi noktalanınca, İdo aşkını ilan etti.
3 / 11

Yasemin Şefkatli de aşka karşılık verdi. Bu birliktelik İdo-Anıl Tetik dostluğnu bitirdi!
4 / 11

5 / 11

6 / 11

7 / 11

8 / 11

9 / 11

10 / 11

11 / 11

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ido tatlıses Miss International

En Çok Okunan Haberler

Afrin'de son dakika! Türkiye PYD'yi vuruyor! Rus askeri çekiliyor!

Afrin'de son dakika! Türkiye PYD'yi vuruyor! Rus askeri çekiliyor!

Hollanda ve Almanya'da fırtına önüne geleni uçurdu

Hollanda ve Almanya'da fırtına önüne geleni uçurdu

E-devlet'te tercüme edilmiş sabıka kaydı yoğunluğu

E-devlet'te tercüme edilmiş sabıka kaydı yoğunluğu

RTÜK Adnan Oktar'a neden yaptırımda bulunmuyor?

RTÜK Adnan Oktar'a neden yaptırımda bulunmuyor?

İngiliz kadın Türk adamdan fotoğraf istedi! Gerçeğine ulaşınca...

İngiliz kadın Türk adamdan fotoğraf istedi! Gerçeğine ulaşınca...

Kılıçdaroğlu kürsüyü yumruklayarak haykırdı: Bir milim geri adım atmayacağız

Kılıçdaroğlu kürsüyü yumruklayarak haykırdı: Bir milim geri adım atmayacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hande Doğandemir-Mert Fırat çifti ayrıldı!

Hande Doğandemir-Mert Fırat çifti ayrıldı!

Düğün tarihi belli oldu! Bu kez elini çabuk tuttu

Düğün tarihi belli oldu! Bu kez elini çabuk tuttu

Demet Şener ile İbrahim Kutluay boşandı

Demet Şener ile İbrahim Kutluay boşandı

Demet Akalın'dan Kim Kardashian'a ayar!

Demet Akalın'dan Kim Kardashian'a ayar!

Ufak Tefek Cinayetler 13. bölüm yeni fragmanı yayınlandı

Ufak Tefek Cinayetler 13. bölüm yeni fragmanı yayınlandı

Ünlülerin karne heyecanı

Ünlülerin karne heyecanı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.