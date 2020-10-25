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Yasemin Özilhan ekrana dönmeme sebebini açıkladı!

25.10.2020 10:57 | Son Güncelleme:
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Yasemin Özilhan ekrana dönmeme sebebini açıkladı!

Doktorlar dizisiyle tanınan ve evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Yasemin Özilhan ekranlara dönmemekte kararlı... Mucize Doktor'a konuk olan ve hayranlarını mutlu eden Özilhan ekrana dönmeyi düşünmediğini açıkladı.

Sosyetik Yasemin Özilhan önceki gün bir toplantı çıkışı Nişantaşı'ndaydı. Çocuklarını büyüttüğü için artık oyunculuk yapamayacağını anlatan Özilhan artık iyi bir televizyon izleyicisi olduğunu söyledi.

Her dışarıya çıktığında çocuklarının kendisini arayıp sorduğunu ve onları yalnız bırakmamak için oyunculuk yapamayacağını ifade eden Özilhan "Çocuklar varken oyunculuk zor oluyor. Şu an dışarıya çıktığım zaman bile 'anne neredesin? Bizi yalnız bırakıyorsun' diyorlar. O yüzden zor. Bu saatten sonra benim için oyunculuk zor, geçtiğimiz günlerde güzel bir amaç için tekrar bir bölüm dizide oynadım, güzeldi keyifliydi" diye konuştu.

Özilhan, iyi bir televizyon izleyicisi olup olmadığı sorusu üzerine ise "Evet televizyon izliyorum artık elimden geldiğince. Aksiyon seviyorum, dizi ayrımı yapmıyorum güzel yapılmış ise hakkını veriyorlarsa Türk ya da yabancı diye dizileri ayırmıyorum izlerim hepsini" sözlerini kullandı.

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