MAGAZİN

Yasemin Özilhan, Göcek sezonunu açtı

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.06.2018 14:58 | Son Güncelleme

Sosyete dünyasının ünlü simalarından Yasemin Özilhan, bayram tatilini fırsat bilip kızları Emine ve Ela ile beraber soluğu Göcek’te aldı.

Yasemin Özilhan, Göcek sezonunu açtı

Göcek’te demirli teknelerinde tatil yapan Yasemin Özilhan, tatil sezonunu açtı. Fit vücuduyla objektiflere yansıyan Özilhan, deniz sonrası duş alarak kızlarının yanına gitti.

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Habertürk Gazetesi'nde yer alan habere göre; Anadolu Holding Yönetim Kurulu Üyesi İzzet Özilhan’ın eşi Yasemin Özilhan, kızları Emine ve Ela ile tatil sezonunu açtı. Önceki gün Göcek’te demirli teknesinde görüntülenen sosyetik güzel, serinlemek için denize girdiği sırada kızları da annelerini tekneden izledi.

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İşlerinin yoğunluğu sebebiyle bayramın ikinci günü ailesinin yanına gelecek olan İzzet Özilhan, tatil rotasını Yunan adalarına çevirecek.

Öğle sıcağında bunalan Yasemin Özilhan, serinlemek için denize girdi. Kısa süre denizde kalan Yasemin Hanım, duş aldıktan sonra teknede dinlendi.

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Yasemin Özilhan göcek

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