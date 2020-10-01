Yasemin Özilhan’ın gençlik fotoğrafı görenleri şaşırttı!

16 Temmuz 2011 tarihinde oyuncu Yasemin Ergene iş insanı İzzet Özilhan’la dünya evine girdi. Çiftin 2012 yılında Emine ve 2013 yılında Ela adını verdikleri iki kızları doğdu. Evlendikten sonra dizi ve film setlerinden uzaklaşan Yasemin Özilhan kızlarıyla zaman geçirmeyi tercih etti. Kızlarının büyümesinden sonra dizi setlerine dönmek için hazırlanan Yasemin Özilhan, Fox TV'de yayınlanan Mucize Doktor projesine Ela karakteriyle konuk oldu.

Oyunculuk kariyerine uzunca bir süre ara veren Yasemin Özilhan sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak hayranlarıyla iletişimini koruyor. Ünlü isim Instagram hesabından 16 yaşındaki fotoğrafını paylaşarak takipçilerine sürpriz yaptı.

19 YIL ÖNCESİNE GİTTİ

14 yıl önce Doktorlar dizisiyle ünlenen Yasemin Özilhan hayranları için arşivini açtı. 35 yaşındaki sevilen oyuncu 16 yaşındayken çekilen bir karesini paylaştı. Güzel oyuncu, “Haberim yokmuş gibi” notunu düştü. Yasemin Özilhan’ın dalgalı saçları ve henüz tam oturmayan yüz hatları takipçilerinin dikkatini çekti.

