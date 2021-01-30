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Yasemin Özilhan: İzzet bana hep topuklu ayakkabı alırdı

30.01.2021 17:47 | Son Güncelleme:
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Yasemin Özilhan: İzzet bana hep topuklu ayakkabı alırdı

Yasemin Özilhan, özel hayatıyla ilgili bilinmeyenlerini anlattı. Sosyetik güzel, eşi İzzet Özilhan’ın ilk başlarda stilini yönlendirdiğini söyledi. Özilhan, "Ben sürekli eşofmanlaydım. Evet şu an çok moda ama ben hep rahat tarzı benimsemiştim. İzzet’in ablaları topuklu ayakkabılar ve şık kıyafetler giydiği için ve ona alışık olduğu için, bana hediye olarak hep topuklu ayakkabı alıyordu. Beni o yönlendirdi." dedi

Yasemin Özilhan, Alem dergisi tarafından düzenlenen “Alem Talks Podcast” etkinliğine konuk oldu. Kendisiyle ilgili merak edilen sorulara yanıt veren Özilhan, güzel bir çocukluk geçirdiğini anlattı. Sosyetik güzel, "Çok çok güzel bir çocukluk geçirdiğime inanıyorum. Meyveleri ağaçtan toplayarak, sebzeleri topraktan çıkararak, tüm gün sokaklarda geçen bir çocukluğum oldu. İnsanların birbirini tanıdığı, güvenli ve eğlenceli bir ortamda büyüdüm." dedi.

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Karakterinin zamanla değiştiğinden de bahseden Yasemin Özilhan, eskiden sinirlendiği konulara artık daha sakin yaklaştığını ifade etti. Bunda anne olmasının da büyük etkisinin olduğunu söyledi.

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Özilhan, “Sete giderken bol ve rahat ürünler giyerdim. Bence tarzın 20’lerin ortasında oturmaya başlıyor. Şu an sosyal medya sayesinde ister istemez trendleri takip edip modanın içinde olabiliyorsun. Ama bizim dönemimizde yoktu. Benim stilim karşısındakine ‘sakin ol’ diyen bir stil” şeklinde konuştu.
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Yasemin Özilhan, eşi İzzet Özilhan’ın ilk başlarda stilini yönlendirdiğini de belirtti. Ünlü oyuncu, "Ben sürekli eşofmanlaydım. Evet şu an çok moda ama ben hep rahat tarzı benimsemiştim. İzzet’in ablaları topuklu ayakkabılar ve şık kıyafetler giydiği için ve ona alışık olduğu için, bana hediye olarak hep topuklu ayakkabı alıyordu. Beni o yönlendirdi." ifadelerini kullandı.


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