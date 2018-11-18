Yasemin Özilhan, setlere dönecek mi?

Yayınlandığı döneme damga vuran 'Doktorlar' dizisiyle adını duyuran Yasemin Özilhan, 2011'de İzzet Özilhan ile evlenmiş, oyunculuğu bırakmıştı. Hâlâ oyunculuk teklifleri alan Yasemin Özilhan ''Setlere dönme şansınız yok mu?'' sorusuna cevap verdi:
''Dünyanın en güzel senaryosu gelse de sıfır ihtimal. Eşim İzzet de istemez. Evden, çocuklarımdan, kurduğum bu mutlu dünyadan uzaklaşmak asla istemem.''
Özilhan Instagram'da da yeni imajını paylaştı! Saçlarını kıvırıck yapan güzel oyuncunun paylaşımına beğeni yağdı. İşte Yasemin Özilhan'ın o hali:
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