MAGAZİN

Yasemin Özilhan, setlere dönecek mi?

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.11.2018 12:28 | Son Güncelleme

İki kızları ve evcil hayvanlarıyla beraber Boğaz manzaralı bir villada yaşayan sosyetik çift İzzet Özilhan ile Yasemin Özilhan sık sık magazin gündemine geliyor! Oyunculuğu bırakan Yasemin Özilhan setlere dönecek mi?

Yasemin Özilhan, setlere dönecek mi?

Yayınlandığı döneme damga vuran 'Doktorlar' dizisiyle adını duyuran Yasemin Özilhan, 2011'de İzzet Özilhan ile evlenmiş, oyunculuğu bırakmıştı. Hâlâ oyunculuk teklifleri alan Yasemin Özilhan ''Setlere dönme şansınız yok mu?'' sorusuna cevap verdi:

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''Dünyanın en güzel senaryosu gelse de sıfır ihtimal. Eşim İzzet de istemez. Evden, çocuklarımdan, kurduğum bu mutlu dünyadan uzaklaşmak asla istemem.''

Özilhan Instagram'da da yeni imajını paylaştı! Saçlarını kıvırıck yapan güzel oyuncunun paylaşımına beğeni yağdı. İşte Yasemin Özilhan'ın o hali:

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