Yasemin Sakallıoğlu anksiyetemi tetikledi diyerek paylaştı! 'Devamlı sallanıyormuş gibi hissediyorum'

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin yaraları hala sarılmaya çalışılıyor. İlk günden beri depremzedeler için seferber olan ünlü komedyen Yasemin Sakallıoğlu son olarak depremden en çok etkilenen şehirlerden biri olan Hatay'a gitmiş ve yardım çağrısında bulunmuştu. Sakallıoğlu sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerine 'Şimdi size içimi dökeceğim' diyerek seslendi ve duygularını aktardı..

Yaşanan felaketin ilk günlerinde depremzedeler için kolları sıvayarak AFAD ile koordineli olarak bölgeye yardım tırı gönderen ünlü isimlerden Yasemin Sakallıoğlu son olarak soluğu Hatay'da almıştı. Sakallıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.

"İÇİMİ DÖKECEĞİM

Sözlerine, "Saat şu an 6.20. Şimdi size biraz içimi dökeceğim... Ben sabahlara kadar uyumuyorum. Olur da deprem olursa hemen anlayayım ve çevremdeki herkesi hemen uyandırayım diye" şeklinde başlayan ünlü isim, şöyle devam etti:

Devamlı sallanıyormuş gibi hissediyorum, gözüm hep etrafımdaki objelerde. Sonra anlıyorum ki sallanan benim. Yani kalbim çok hızlı atıyor ve bu çok sık oluyor. Çünkü bu süreç bende var olan ve çok mücadele ettiğim anksiyetemi tetikledi. Bununla ilgili bir uzman desteği de alıyorum.

"ALGIM ZAYIFLADI"

"Hayatın gerçekleriyle yüzleşmek, dahası mücadele etmek çok kolay değil. Bunu size yazıyorum, çünkü aynıyız bunu çok iyi biliyorum" diyen Sakallıoğlu, "Gün içinde kendimi kitap okumaya zorluyorum. Bazen aynı satırı dört kere okuyorum. Çünkü algım zayıfladı. Dikkatim çok dağınık ve devamlı dalıp gidiyorum" diye yazdı.

''İYİ OLACAĞIZ''

Mesajına, "Ve bunlara ek olarak tüm vücudum kasılıyor, midem bulanıyor ve başım ağrıyor. Hepsinin sizde de olduğunu çok ama çok iyi biliyorum. Çünkü beraber stres bozukluğu yaşıyoruz. Ve bu çok beklenen, çok doğal ve insani bir şey" şeklinde devam eden Yasemin Sakallıoğlu; şu ifadeleri kullandı:

Hepsi bize ait duygular. Ama iyi olacağız, çünkü olmak zorundayız. Yoksa hastalanacağız. O yüzden iyi olalım. Çünkü biz iyi olursak başkalarına faydalı olacağız. İyi olalım.





