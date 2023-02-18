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  4. Yasemin Sakallıoğlu'dan yürek yakan Taha Duymaz paylaşımı! ''Sesin şuan kulağımda...''

Yasemin Sakallıoğlu'dan yürek yakan Taha Duymaz paylaşımı! ''Sesin şuan kulağımda...''

18.02.2023 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 10 ilde büyük hasarlar meydana geldi ve büyük can kayıpları yaşandı. Asrın felaketinde enkaz altında kalan Taha Duymaz'dan depremin 12. gününde acı haber geldi. Taha Duymaz 19 yaşında hayata veda etti. Yasemin Sakallıoğlu, Taha Duymaz için veda paylaşımında bulundu. Bu paylaşım yürekleri sızlattı...

Yasemin Sakallıoğlu'dan yürek yakan Taha Duymaz paylaşımı! ''Sesin şuan kulağımda...''

Çektiği yemek videoları ile ünlenen fenomen Taha Duymaz, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık depremlere, memleketi Hatay'da yakalanmıştı. Günlerdir enkaz altında olan Taha Duymaz'dan felaketin 12. gününde acı haber geldi ve cansız bedenine ulaşıldığı açıklanmıştı. Yasemin Sakallıoğlu'dan yürek yakan Taha Duymaz paylaşımı geldi...

Deprem faciasının ilk gününden itibaren göçük altında kalan 19 yaşındaki fenomen Taha Duymaz'dan acı haber dün geldi. Taha Duymaz, kardeşiyle birlikte enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Yasemin Sakallıoğlu'dan Taha Duymaz'a veda mesajı yayınladı. Sakallıoğlu'nun o sözleri adeta yürekleri sızlattı.

"Seninle telefonda konuştuğum ilk anki sesin şu an kulağımda... Sen ve senin yaşamak isteyip de yaşayamadığın onca şey... Ve senin gibi yitirdiğimiz onca can. Onların geride kalan sevdikleri... Sizlerin ne kadar uktesi varsa hepsi bizlerin boynunda bir borçtur. Öyle derin bi hüzün ki. Ne desem bana yetmiyor...''

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duymaz

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