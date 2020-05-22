Yasemin Şefkatli kendini spora verdi

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, kısa bir ayrılık sonrası geçtiğimiz yıl aralarındaki buzları eriterek ilişkilerine bir şans daha tanıdı. Çift, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten korunmak adına önlem amaçlı kendilerini karantinaya aldı.

28 yaşındaki Şefkatli, karantina sürecinde formunu korumaya özen gösteriyor.

Spor öncesi çekilen bir pozunu sosyal medya hesabından yayınlayan Yasemin Şefkatli, paylaşımına "Hareket lazım" notunu düştü.

Şefkatli'nin paylaşımı kısa sürede 14 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı.

