MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yasemin Şefkatli kendini spora verdi

Yasemin Şefkatli kendini spora verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2020 09:34 | Son Güncelleme

Koronavirüsten korunmak adına kendisini eve kapatan Yasemin Şefkatli, spor öncesi çekilen bir pozunu sosyal medya hesabından yayınladı. Şefkatli, paylaşımına "Hareket lazım" notunu düştü.

Yasemin Şefkatli kendini spora verdi

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, kısa bir ayrılık sonrası geçtiğimiz yıl aralarındaki buzları eriterek ilişkilerine bir şans daha tanıdı. Çift, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten korunmak adına önlem amaçlı kendilerini karantinaya aldı.

28 yaşındaki Şefkatli, karantina sürecinde formunu korumaya özen gösteriyor.

2687221_862af6ff6d4d83388aaf1cd04221a6ee_640x640

Spor öncesi çekilen bir pozunu sosyal medya hesabından yayınlayan Yasemin Şefkatli, paylaşımına "Hareket lazım" notunu düştü.
Şefkatli'nin paylaşımı kısa sürede 14 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Fatih Erbakan'dan tartışma yaratan sözler! 'Kız çocukları...' Fatih Erbakan'dan tartışma yaratan sözler! 'Kız çocukları...'
Ata Demirer’den güldüren paylaşım!Ata Demirer’den güldüren paylaşım!
'Alkol kullanmam orucumu tutarım' 'Alkol kullanmam orucumu tutarım'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

12 kişide koronavirüs çıktı, 15 sokak karantinaya alındı

12 kişide koronavirüs çıktı, 15 sokak karantinaya alındı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar

Habertürk TV'de yayına yansıyan yellenme sesi gündem oldu

Habertürk TV'de yayına yansıyan yellenme sesi gündem oldu

İzmir'de camilerden bu kez Selda Bağcan şarkısı çalındı: Son verilmiştir

İzmir'de camilerden bu kez Selda Bağcan şarkısı çalındı: Son verilmiştir

Bakan Ersoy'dan turizm sektörü için önemli açıklamalar

Bakan Ersoy'dan turizm sektörü için önemli açıklamalar

Lig için öneri sundu, 17 takım reddetti!

Lig için öneri sundu, 17 takım reddetti!

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Acun paylaştı: Bana posta koyan ilk yarışmacı

Acun paylaştı: Bana posta koyan ilk yarışmacı

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Sevgilisiyle ilgili bomba itiraf! 'Hamileymiş ama...'

Sevgilisiyle ilgili bomba itiraf! 'Hamileymiş ama...'

İlahiyatçının 'Türkçülük' sözleri tepki çekti!

İlahiyatçının 'Türkçülük' sözleri tepki çekti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Can Yaman ve Özge Gürel yeniden...

Can Yaman ve Özge Gürel yeniden...

Mehmet Okur eşinin saçını keserse...

Mehmet Okur eşinin saçını keserse...

Ata Demirer’den güldüren paylaşım!

Ata Demirer’den güldüren paylaşım!

Hande Ataizi'den Kenan İmirzalıoğlu açıklaması: Biraz patavatsızlık ettim

Yeni açıklama! 'Nefret ediyorum...'

Survivor'da Ramazan Bayramı sürprizi! Acun Ilıcalı: Survivor tarihindeki bir ilki beraber yapacağız

Survivor'da Ramazan Bayramı sürprizi!

Nusret Gökçe'den lahmacuna 'Ermeni pizzası' diyen Kim Kardashian'a gönderme!

Nusret'ten lahmacuna 'Ermeni pizzası' diyen Kim Kardashian'a gönderme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.