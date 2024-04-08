Yasemin Şefkatli operasyon geçiren oğlu Ayel hakkında konuştu: "Tekrardan operasyon geçirecek"

İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses, uzun süredir aşk yaşadığı Yasemin Şefkatli ile 2021 yılında evlenmişti.

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli evliliklerinin 3. yılında ikiz bebeklerini kucaklarına almışlardı. İbrahim Ayel ve Sinan Emir adını verdikleri ikiz oğulları bulunan çiftin oğulları İbrahim Ayel, doğduktan sonra bir operasyon geçirmişti.

Üst üste operasyon geçiren İbrahim Ayel, sonunda hastaneden çıkarak kendisini bekleyen kardeşi Sinan Emir'e kavuşmuştu.

"HER ŞEY GÜZEL GİDECEK"

Son dönemde eski düzenine kavuşmaya başlayan Yasemin Şefkatli, kendisine İbrahim Ayel'in durumu hakkında gelen soruya cevap verdi.

Sağlık sorunlarının devam edip etmediği merak edilen Ayel için bir takipçisi Şefkatli'ye 'İyi mi miniğimiz?' diye sordu.

Yasemin Şefkatli ise İbrahim Ayel'in bu ay sonu yeniden bir operasyon geçireceğini duyurdu.

Şefkatli, "Evet dün bu konuyu konuşamadık. Ayel'i dün doktoru çok iyi gördü. Bu ay sonu operasyonu var. Bu bir süreç ve her şey güzel gidecek inşallah ayrıca iyi ki varsınız" dedi.







