Yasin Obuz kimdir? Survivor All Star 2022 yarışmacısı Yasin Obuz kaç yaşında ve nereli?

2019 yılında katıldığı MasterChef yarışmasıyla milyonlar tarafından tanınan Yasin Obuz, Survivor All Star 2022 sezonunda, Gönüllüler takımında yer alıyor. Gelin, Yasin Obuz'un yaşam öyküsüne hep birlikte göz atalım..

YASİN OBUZ KİMDİR?

21 Kasım 1988 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya gelen Yasin Obuz, 3 çocuklu bir ailede büyüdü. Spora çocukluk yıllarından itibaren ilgi duyan Obuz, 1998 yılında spor lisansı sahibi oldu. Uzun yıllar futbol oynayan Yasin Obuz; jimnastik yaptı, basketbol ve voleybol oynadı. Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde eğitim alan Obuz, öğrencilik yıllarında fıtness yaptı. 2019 yılında MasterChef'e katılan yarışmacı, sonrasında Survivor 2020 kadrosuna dahil oldu.

