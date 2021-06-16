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  4. Yaşına kimse inanmıyor! Güzellik tabularını yerle bir eden süper model: Eveline Hall

Yaşına kimse inanmıyor! Güzellik tabularını yerle bir eden süper model: Eveline Hall

16.06.2021 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günümüzde güzellik kalıpları adeta yerle bir oldu. Güzellik anlayışı fiziksel özelliklerden bambaşka bir boyuta taşındı. Artık sıfır beden ve yaş algısı ortadan kalktı. Bir kadının yaşının hiçbir zaman önemli olmadığını ispat eden Eveline Hall popülerlik basamaklarını 65 yaşından sonra tırmandı.

Yaşına kimse inanmıyor! Güzellik tabularını yerle bir eden süper model: Eveline Hall

Eveline Hall, 25 Ekim 1945 yılında Almanya’da doğdu. Sanatçı bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen Hall’un annesi dansçı, babası ise ünlü aktör Kurt Klopsch’du. İlk kez 8 yaşında balerin olarak sahneye çıktı. Daha sonra Hamburg Devlet Operası'nda solo dansçı olarak dans etti. O sıralarda film ve televizyon projelerinde boy gösterdi.

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65 yaşındayken moda tasarımcısı Michael Michalsky’in teklifiyle ilk kez podyuma çıktı. Eveline, yaşlanma ve doğal zarafetini kaybetme konusunda endişelenen her kadın için bir rol modelidir.

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Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkatleri çeken Hall, kariyerine modelliğin yanında oyuncu ve şarkıcı olarak da devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Model
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