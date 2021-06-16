Yaşına kimse inanmıyor! Güzellik tabularını yerle bir eden süper model: Eveline Hall

Eveline Hall, 25 Ekim 1945 yılında Almanya’da doğdu. Sanatçı bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen Hall’un annesi dansçı, babası ise ünlü aktör Kurt Klopsch’du. İlk kez 8 yaşında balerin olarak sahneye çıktı. Daha sonra Hamburg Devlet Operası'nda solo dansçı olarak dans etti. O sıralarda film ve televizyon projelerinde boy gösterdi.

65 yaşındayken moda tasarımcısı Michael Michalsky’in teklifiyle ilk kez podyuma çıktı. Eveline, yaşlanma ve doğal zarafetini kaybetme konusunda endişelenen her kadın için bir rol modelidir.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkatleri çeken Hall, kariyerine modelliğin yanında oyuncu ve şarkıcı olarak da devam ediyor.



