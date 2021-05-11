66 yaşındaki süper modelin güzellik sırrı ortaya çıktı! Güzelliğini bu yöntemlere borçlu olduğunu söyledi

1955 yılında Fransa’da doğan ve Korsika adasında büyüyen Yasmine Rossi, 66 yaşına rağmen dünya genelinde hala aranılan modeller arasında yer alıyor. Dünyaca ünlü markaların modelliğini yapan Rossi’nin fiziği dikkatleri çekiyor. Yaşına inat fit görüntüsünü koruyan Rossi’nin güzellik sırrı ise tamamen organik beslenmeye dayanıyor.

Fiziğini korumanın sırrını açıklayan Rossi, “Tek yaptığım organik beslenmekti” cevabını veriyor. Cilt bakımını doğal yağlarla yapmayı tercih ettiğini belirten Rossi, saçları için de üzüm çekirdeği yağını kullanıyor. Hafta bir kez ise zeytinyağı ve şekerle hazırladığı peelingleri uyguluyor. Beslenme düzenine ve şekline de özen gösteren Rossi, her gün mutlaka avokado ve organik balık veya et tüketmeye dikkat ediyor.



