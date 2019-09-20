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YASKİ Başkanı Adnan Kırtay: Yalova'yı 4-5 saat içinde lağım ve pis su basacak

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 20.09.2019 15:26 | Son Güncelleme

Yalova Atık Su ve Kanalizasyon Birliği (YASKİ) Başkanı Adnan Kırtay, Yalova’yı 4-5 saat içinde lağım ve pis suların basacağı ikazını yaptı.

YASKİ Başkanı Adnan Kırtay: Yalova'yı 4-5 saat içinde lağım ve pis su basacak

Yalova Belediyesi ve diğer belediyelerden alacağını tahsil edemeyen YASKİ’nin UEDAŞ’a borcundan dolayı elektrikleri kesildi. Tesis çalışmalarını durdurmak zorunda kaldı.

'BUNUN VEBALİNİ KİM ÖDEYECEKTİR?'

Birlik Başkanı Adnan Kırtay, “Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanması durumunda tesis havuzlarında bulunan 70 bin metre küp atık suyun karakteristik yapısı bozulacaktır. Bu bozulmanın sonucunda etrafa septik koku yayılacaktır. Bu durum halk ve çevre sağlığı açısından ciddi riskler taşımaktadır. Yalova’da ağır kokuların ve atık su taşmalarının okullarda eğitim gören çocuklarımızın sağlığını olumsuz etkileyecektir, bunun vebalini kim ödeyecektir?” diye sordu.

'4-5 SAAT SONRA YALOVA ÇOK KÖTÜ BİR DURUMLA KARŞI KARŞIYA GELECEKTİR'

Borcu olan belediyelere seslenen Adnan Kırtay, "Borcunuzu ödeyin. Atık su paralarını su faturalarıyla peşin tahsil ediyorsunuz. Birliğimize borcunuzu ödemenizden dolayı elektiriğimiz kesildi. Toplam 500 bin lira civarında bir rakam ödedik. Buna rağmen saat 9 itibari ile elektriğimiz kesilmiştir. Elektrik kesintisinden dolayı terfi merkezlerinde toplanan atık sular tesise basılamayacak olup hatlarda şişmeler yaşanacaktır. Hatların şişmesi sonucunda atık sular geri tepip taşmalar meydana gelecektir. Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanması durumunda tesis havuzlarında bulunan 70 bin metre küp atık suyun karakteristik yapısı bozulacaktır. Bu bozulmanın sonucunda etrafa septik koku yayılacaktır. Bu durum halk ve çevre sağlığı açısından ciddi riskler taşımaktadır. Yalovada ağır kokuların ve atık su taşmalarının okullarda eğitim gören çocuklarımızın sağlığını olumsuz etkilemesi kaçınılmazdır. Aynı zamanda tesiste bulunan ekip ve ekipmanlar çalışmadığından dolayı tıkanma ve bozulmalar meydana gelecektir. 4-5 saat sonra Yalova çok kötü bir durumla karşı karşıya gelecektir. Bunu tüm kamuoyuna söylüyorum. 1 milyon 650 bin lira borcumuz bulunmaktadır. Bunun 98 bin 500 lirası da gecikme faizidir. Geçtiğimi 25 gün içerisinde toplam 500 bin lira civarında bir bedel ödedik. Buna rağmen yine elektriğimizi kestiler." dedi.

'3 BUÇUK MİLYARA YAKIN BİR BORÇ VAR'

Kırtay, "Buradan ben 5 belediyeyi uyarıyorum, herkes elini vicdanına koysun. Benim atık su bedellerimi peşin alıyorsunuz, benim paralarımı gününde ödeyin. Ödeyen belediyeler için bir şey söylemiyorum, ben buradan Kadıköy Belediyesi’ne, Taşköprü Belediyesi’ne, zaman zaman Çiftlikköy Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Yine zaman zaman Termal Belediyesi yaklaşık 1 buçuk yıldır, 2 yıla yakın ödeme yapmamıştır, yeni gelen belediye başkanımız geldiğinden beri borcunu günü gününe ödemiştir, ancak geriden gelen 800 bin-900 bin liraya yakın borç var. Yalova Belediyesi’nin 3 buçuk milyara yakın bir borcu var. Benim paralarımı lütfen getirin. Bana kısım kısım da olsa ödeme yapın, aksi taktirde Yalovada oluşacak manzaralara ben değil sizler sebep olacaksınız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Yalova lağım

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