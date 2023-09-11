Yaşlanmamak için yaptıkları gündem olmuştu! Jennifer Aniston'dan yaz pozları

Yıllara meydan okuyan görüntüsüyle zaman zaman adından söz ettiren 54 yaşındaki Jennifer Aniston son dönemde açıklamalarıyla sosyal medyanın gündeminde.

Geçmişte genç görünümünü korumak için şaşırtıcı yollara başvurduğunu açıklayan ünlü isim, bir estetisyenin önerdiği somon spermiyle yüz bakımı bile yaptığını itiraf ederek adından söz ettirmişti.

Sporu ve diyeti de hiç aksatmayan ünlü oyuncu sosyal medyadan yaz pozlarını paylaştı.



Yaşlanmanın etkileriyle mücadele etmek için haftalık peptit enjeksiyonlarından yardım aldığını açıklayan Aniston siyah bikinisiyle deniz kenarında keyif anlarını paylaşarak hayranlarından beğeni aldı.



