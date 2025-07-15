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Yaşlı adam oğlunun nişanlısıyla kaçıp evlendi! Giderken peşine bakın ne götürdü!

Hindistan'da 55 yaşındaki 6 çocuk üç torun sahibi bir adam oğlunun nişanlısıyla kaçıp evlendi. Adam kaçarken ailenin bütün birikimini de çaldı.

Yaşlı adam oğlunun nişanlısıyla kaçıp evlendi! Giderken peşine bakın ne götürdü!

Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletine bağlı Rampur köyünde üç torun sahibi 55 yaşındaki Shakeel, 17 yaşındaki oğlunun nişanlısıyla kaçtı. Yanında ailenin birikimi olan 200 bin rupi (yaklaşık 2.400 dolar) ve altın takıları da götürdü. Hem aile hem de köy halkı olay karşısında şaşkına döndü.

Yaşlı adam oğlunun nişanlısıyla kaçıp evlendi! Giderken peşine bakın ne götürdü! 1

EVLENMESİ İÇİN ISRAR ETMİŞ

Altı çocuk babası olan ve oğlunu evlendirmek için ısrarcı davranan babanın eşi, oğullarının yaşı küçük olduğu ve maddi durumlarının yetersizliği gerekçesiyle bu evliliğe karşı çıksa da geri adım atmamıştı.

Yaşlı adam oğlunun nişanlısıyla kaçıp evlendi! Giderken peşine bakın ne götürdü! 2

Delhi’ye iş için gittiğini söyleyen adam, bir süre sonra ailesini arayarak oğlunun nişanlısıyla evlendiğini açıkladı. polise henüz resmi bir şikayet yapılmadığı için Shakeel hakkında işlem başlatılamadı.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan
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