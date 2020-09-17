Yaşlı adamı döven şarkıcı Halil Sezai kimdir? Halil Sezai kaç yaşında, nereli? İşte Halil Sezai olayı detayları

Gündemin en fazla konuşulan isimleri arasında yaşlı bir adamı darp ettiği görüntüler nedeniyle Halil Sezai bulunuyor. Çok fazla tepki alan Halil Sezai olayı ve yaşananlarla alakalı da açıklama yaptı. Şimdi herkes tarafından Halil Sezai açıklama ile olayın detaylarından bahsetti mi konusu merak ediliyor. Peki, Halil Sezai olayının perde arkası ne? Halil Sezai kimdir? Halil Sezai nereli? Halil Sezai kaç yaşında? İşte tüm merak edilenler...

HALİL SEZAİ OLAYI

Halil Sezai, çekim amacıyla kiraladığı villanın yanındaki komşularının çekime itirazları nedeniyle onlarla tartıştı ve yaşlı bir adam darbettiği gerekçesiyle karakolluk oldu. Olayın görüntüleri de ortaya çıktı. Şiddet gören yaşlı adam da katıldığı sabah programında "Kalbim tıkalıydı, yere oturmaya çalıştım. Otururken bile tekme tokatla vuruyordu" ifadesini kullandı. Konuyla ilgili olarak Halil Sezai de bir açıklama yaptı. Darbettiği yaşlı adamın uzun süredir çekimleri engellemeye çalıştığını ve küfürler ettiğini söyledi. Sabrettiğini ama artık dayanamadığını belirten Halil Sezai, yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu ve herkesten özür dilediğini ekledi.