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Yaşlı adamı döven şarkıcı Halil Sezai kimdir? Halil Sezai kaç yaşında, nereli? İşte Halil Sezai olayı detayları

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2020 12:32 | Son Güncelleme

Çekim için kiraladığı villanın önünde 67 yaşındaki komşusunu döven ünlü şarkıcı Halil Sezai sosyal medyada çok konuşuluyor. Paylaşılan görüntülerin ardından yaşlı adama çok sert biçimde vurduğu görülen Halil Sezai ilk ifadesinin ardından sert bırakılmıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ise 4 ay suçtan ifadesinin alınacağı açıkladı. Bunların üzerine Halil Sezai açıklama yaparak detayları anlattı. Peki, Halil Sezai kimdir? Halil Sezai kaç yaşında? Halil Sezai nereli?

Yaşlı adamı döven şarkıcı Halil Sezai kimdir? Halil Sezai kaç yaşında, nereli? İşte Halil Sezai olayı detayları

Gündemin en fazla konuşulan isimleri arasında yaşlı bir adamı darp ettiği görüntüler nedeniyle Halil Sezai bulunuyor. Çok fazla tepki alan Halil Sezai olayı ve yaşananlarla alakalı da açıklama yaptı. Şimdi herkes tarafından Halil Sezai açıklama ile olayın detaylarından bahsetti mi konusu merak ediliyor. Peki, Halil Sezai olayının perde arkası ne? Halil Sezai kimdir? Halil Sezai nereli? Halil Sezai kaç yaşında? İşte tüm merak edilenler...

HALİL SEZAİ OLAYI

Halil Sezai, çekim amacıyla kiraladığı villanın yanındaki komşularının çekime itirazları nedeniyle onlarla tartıştı ve yaşlı bir adam darbettiği gerekçesiyle karakolluk oldu. Olayın görüntüleri de ortaya çıktı. Şiddet gören yaşlı adam da katıldığı sabah programında "Kalbim tıkalıydı, yere oturmaya çalıştım. Otururken bile tekme tokatla vuruyordu" ifadesini kullandı. Konuyla ilgili olarak Halil Sezai de bir açıklama yaptı. Darbettiği yaşlı adamın uzun süredir çekimleri engellemeye çalıştığını ve küfürler ettiğini söyledi. Sabrettiğini ama artık dayanamadığını belirten Halil Sezai, yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu ve herkesten özür dilediğini ekledi.

Emniyette ifadesini verdikten sonra serbest bırakılan Halil Sezai, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldı. Silahla Kasten Yaralama, Hakaret, Tehdit ve Konut Dokunulmazlığının İhlali suçlarından ifadesi alınmak üzere ek talimat verildiği açıklandı.

HALİL SEZAİ KİMDİR?

Asıl ismi Halil Sezai Paracıkoğlu olan ancak Halil Sezai adıyla bilinen ünlü şarkıcı 16 Ağustos 1979 senesinde Eskişehir’de doğdu. Eskişehir Atatürk Lisesi ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olan Halil Sezai kariyerine oyunculuk yaparak başladı. 2012 senesinde Kral TV Müzik Ödülleri’nde En İyi Çıkış Yapan Sanatçı ödülü aldı.

Başrolünde oynadığı İncir Reçeli filmiyle büyük bir beğeni kazanan Halil Sezai özellikle İsyan adlı şarkısıyla geniş bir hayran kitlesi edindi. Halil Sezai şarkıları arasında İsyan, Olsun, Vurgun, Kafası Kendinden Bile Güzel ve İçim Paramparça gibi şarkılar bulunuyor. Halil Sezai’nin rol aldığı yapımlar arasında ise İncir Reçeli, Sevgili Dünürüm, Benim Adım Feridun, Yapışık Kardeşler ve Ihlamurlar Altında gibi yapımlar yer alıyor.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Edepsiz herif...
bittin sen HALIL sezai ağzın ile kuş tutsan bittin öfke kontrolü olmayan psikopat bir kişilik sergiledin ve BITTIN
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