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Yaşlı adamın 240 metrede korku dolu anları

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 20.05.2019 09:23 | Son Güncelleme

Malatya'da stres atmak için 240 metre yüksekliğindeki seyir terasına çıkan ve bir anda yükseklik korkusu nükseden yaşlı adamın emekleyerek yürümesi çevresindekileri gülme krizine soktu. Sosyal medyada paylaşılan bu anlar izlenme rekorları kırdı.

Olay Akçadağ ilçesine bağlı Levent Vadisindeki cam zeminli seyir terasında yaşandı. Amatör bir kameraya da yansıyan o anlarda bin 400 rakımda ve vadi tabanından 240 metre yükseklikte bulunan seyir terasına çıkan yaşlı adamı bir anda yükseklik korkusu tuttu.

Adrenalini yükselen yaşlı adam bu sırada yürümekten vazgeçip çelik korkulukların üzerinden emekleyerek terastan çıkmaya çalıştı.

Sempatik hareketleri ile çevrede bulunanları gülme krizine sokan yaşlı adam kısa bir çabanın ardından kendini cam terasın dışına taşımayı başardı.

Yakını olduğu tahmin edilen bir kişi tarafından çekilen ve sosyal medyadan paylaşılan görüntüler izlenme rekorları kırdı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Malatya TERAS sosyal medya

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