Yaşlı eş anlamlısı nedir? Yaşlı kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yaşlı kelimesi Türkçe kökenli bir kelime olmakla birlikte sesteş bir kelime olarak karşımıza çıkar. Türkçede iki farklı yaş kelimesi vardır ve iki kelime de Türkçe kökenlidir. Yaşı ilerlemiş anlamında kullanılan yaşlı kelimesi, "yaş birimi" anlamına gelen "yaş" kelimesinden türetilmiştir. Bu kelimenin anlamları şu şekildedir:

Yaşı ilerlemiş, kocamış kişi

Uzun yılları geride bırakmış

Bir diğer yaşlı kelimesi de Eski Türkçede "taze, yeşil, nem, ıslaklık, göz yaşı" anlamında kullanılan "yaş" kelimesinden evrilmiştir. Yaşlı kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumuna göre "yaşla dolmuş göz" şeklindedir. İki yaşlı kelimesi de sıfat görevinde kullanılır.

Yaşlı kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Yaşlı kelimesinin eş anlamı olan birden fazla sözcük vardır ve iki yaşlı kelimesinin de eş anlamlısı vardır. Bu nedenle eş anlamlı kelimeleri kullanırken mutlaka cümlede yaşlı kelimesinin hangi anlamda kullanıldığına dikkat etmek gerekir. Yaşlı eş anlamlısı olan sözcükler:

Buğulu

Eke

İhtiyar

Karı

Kebir

Koca

Pinpon

Yaşlı kelimesinin eş anlamı olarak en sık ihtiyar kelimesi kullanılır. Ancak yukarıda verilen tüm kelimelerin yazılışları farklı olmasına rağmen yaşlı kelimesiyle aynı anlama sahiptirler. Birbiri yerine yazıldığında cümlenin anlam bütünlüğü korunur.

Yaşlının eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yaşlı kelimesinin eş anlamı olan sözcükler cümle içerisinde birbiri yerine kullanılmaktadır. Eş anlamlı olan kelimeler birbiri yerine kullanılabilmektedir. Yaşlı kelimesinin eş anlamı olan kelimeler: