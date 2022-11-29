Şuur eş anlamlısı nedir? Şuurun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Şuur kelimesi Arapça kökenli bir sözcük olarak karşımıza çıkar. Arapçada "bilme, bilinç, anlama kabiliyeti" gibi anlamlarda kullanılan "şuʿūr" kelimesinden alıntıdır. Türkçeleşerek ve ortadaki ayn harfinin düşmesiyle birlikte "şuur" hâlini almıştır. Dilimizde eski dönemlerden beri bulunan şuur kelimesi anlam olarak Arapçadaki hâliyle aynıdır. Türk Dil Kurumuna göre şuurun anlam karşılığı "bilinç"tir. Şuur kelimesini içerisinde bulunduran cümleler aşağıdadır:

Bunlar hakkında düşünebilecek kadar şuurun yerinde mi acaba?

Hangi şuurla bunları düşünebilirsin aklım almıyor.

Şuurumuz sadece görünen ve hissedilen değil, bir buz dağı gibi düşünmek lazım.

Şuurun eş anlamlısı olan kelime nedir?

Türkçe sinonim yani eş anlamlı kelimeler bakımından oldukça zengindir. Çoğu kelimenin birden fazla eş anlamlısı bulunsa da şuur kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük sayısı birdir. Şuur kelimesinin eş anlamı olan kelime "bilinç" kelimesidir. Şuurun aksine bilinç kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir ve şuur karşılığı olarak "bil-" fiilinden türetilmiştir.

Şuurun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Şuur eş anlamlısı olan bilinç kelimesiyle çeşitli cümle örnekleri kurulabilir: