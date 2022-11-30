Yağ eş anlamlısı nedir? Yağın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Yağ kelimesi Eski Türkçe kökenlidir ve Eski Türkçede "hayvansal yağ veya süt yağı" anlamına gelen "yāġ" kelimesinden evrilmiştir. Günümüzde de benzer anlamda kullanılan yağ kelimesinin anlamları şu şekildedir:

Birleşiminde stearik, oleik, palmitik asitlerle gliserin bulunan ve bunların oranlarına göre kıvamları değişen bitkisel veya hayvansal madde.

Vazelin, mazot gibi yağları andıran ve sanayide kullanılan bir mineral madde

Vücudun, atılması gereken amonyak, üre vb. maddelerini içine alarak deriden sızan ve ter kokusunu veren madde

Güzel kokulu bitkilerden çıkarılan uçucu, kokulu ve sıvı madde

Abartılı övgü.

Yağ kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Türkçe gerek anlam gerekse sözcük bakımından oldukça zengin bir yapıya sahiptir. Birbirleri ile aynı anlama gelen farklı kelimeler eş anlamlı kelimeler olarak ifade edilirken farklı anlamı ifade eden aynı kelimelere de sesteş kelimeler denir. Yağ kelimesinin eş anlamı olan bir kelime dilimizde yoktur. Yağ kelimesi Eski Türkçe kökenli bir kelime olmasına ve birden fazla anlam içermesine rağmen Yağın eş anlamlısı yoktur.

Yağın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yağ eş anlamlısı kelimeler olmadığı için bu sözcüğü ifade edecek başka bir terim bulunmaz. Bu sebepten yağın eş anlamlıları ile örnek cümleler de kurulmaz. Yağ sözcüğü ile ilgili örnek cümleler kurmak gerekirse: