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Yaşlı kadın aşırı hızdan durduruldu! Cevabı polisi şaşkına çevirdi

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 29.06.2019 02:30 | Son Güncelleme

Trafik polisi tarafından durdurulmanın ne kadar endişe verici olduğunu hepimiz biliriz. Aşırı hızdan durdurulan yaşlı kadının polise verdiği cevap ise hepinizi güldürecek.

Yaşlı kadın aşırı hızdan durduruldu! Cevabı polisi şaşkına çevirdi

Trafikte polis tarafından durdurulmak bir suçunuz yoksa bile her zaman insanı içten içe tedirgin eder. Ama bu yaşlı kadın, aşırı hız nedeniyle onu durduran polisle öyle bir diyoloğa girdi ki öğrenince hem gülecek hem de kadının aklına hayret edeceksiniz.

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İşte o şaşırtıcı diyolog...

Yaşlı kadın, aşırı hız yaptığından polis tarafından durdurulur.

Kadın: Bir sorun mu var polis bey?
Polis: Aşırı hız yapmışsınız.
Kadın: Anladım.
Polis: Ehliyetinizi görebilir miyim?
Kadın: Verirdim ama yanımda değil.
Polis: Yanınızda değil mi?
Kadın: 4 yıl önce alkollüyken araç kullanırken elimden alındı.
Polis: Anlıyorum. Ruhsatınızı görebilir miyim?

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Kadın: Veremem.
Polis: Neden?
Kadın: Çaldım.
Polis: Çaldınız mı?
Kadın: Evet. Sahibini de öldürdüm.
Polis: Ne yaptım dediniz?
Kadın: Vücudunu parçalayıp bagajdaki plastik poşete koydum. İsterseniz bakabilirsiniz.

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Polis, geriye çekilir ve yardım çağırır. Dakikalar sonra kadının aracının etrafını polis araçları çevirir.

Polis: Lütfen aracınızdan çıkar mısınız?

Kadın aracının kapısını açar ve dışarıya çıkar.

Kadın: Bir sorun mu var?
2.Polis: Arkadaşım aracı çaldığınızı sahibini de öldürdüğünüzü söyledi.
Kadın: Sahibini mi öldürmüşüm?
2.Polis: Lütfen bagajı açar mısınız?

Kadın bagajı yavaşça açar.

2. Polis: Bu sizin aracınız mı hanımefendi?
Kadın: Evet. Ehliyet ve ruhsatım.

Polis şaşırıp kalır.

2. Polis: Teşekkürler hanımefendi. Arkadaşım aracı çaldığınızı, ehliyet ve ruhsatınız olmadığını söylemişti.
Kadın: Bak sen yalancıya! Kesin aşırı hız yaptığımı da söylemiştir.

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Anahtar Kelimeler:
aşırı hız polis trafik polisi

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