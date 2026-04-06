Yaşlılar sütle, gençler sade tüketiyor! Balkan lezzeti: Baniçka

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yarım asırdır aynı adreste üretilen, su, tuz ve sıvı yağ dışında hiçbir katkı maddesi içermeyen tarihi "Baniçka" böreği damak çatlatıyor. 2006 yılında devraldığı dükkanda asırlık tarifi koruyan Kenan Coşkun, halk arasında "Bulgar böreği" olarak da bilinen lezzetin özellikle yaşlılar tarafından sütle birlikte tüketildiğini belirtiyor.

Yaşlılar sütle, gençler sade tüketiyor! Balkan lezzeti: Baniçka

İlçede 1975 yılında çırak olarak girdiği dükkanı 2006'da devralan Kenan Coşkun, Hendek'e özgü bu eşsiz lezzeti aslına uygun şekilde müşterilerine sunuyor. Balkan kültürünün bir yansıması olan ve halk arasında "Baniçka" olarak adlandırılan börek, hem ilçe halkının hem de çevre illerden gelen misafirlerin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Böreğin en büyük özelliğinin sadeliği ve doğallığı olduğuna dikkati çeken Coşkun, ustalarından aldığı mirası korumanın gururunu yaşadığını belirtti.

"GEÇMİŞİ BULGAR BÖREĞİ OLARAK BİLİNİR"

Üretim aşamaları ve böreğin tarihçesine ilişkin bilgiler veren Coşkun, "Özelliği; katkı maddesi kullanılmadan su, tuz ve sıvı yağ ile hazırlanmasıdır. Yıllardan beri bu şekilde yapıyoruz. 1975'ten 2006'ya kadar burada çalıştım, şimdi ise ben işletiyorum. Bu börek Hendek'e mahsus olabilir ama geçmişi Bulgar böreği olarak bilinir. Halk arasında 'Baniçka' derler" dedi.

YAŞLILAR SÜTLE, GENÇLER SADE OLARAK TÜKETİYOR

Balkan kültürünün bir yansıması olan Baniçka böreğinin tüketim alışkanlıklarına da değinen Coşkun, şunları kaydetti:

"Börek genellikle sütle beraber tüketiliyor. Bu tamamen bir tercih meselesi. Müşterilerimizin çoğu sütle tüketmek istiyor. Özellikle yaşlı müşterilerimiz bu geleneği sürdürüp sütle yemeyi seviyor ancak gençler pek süt tercih etmiyor."

