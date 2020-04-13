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Yasmin Erbil: Babamı çok özledim ve...

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2020 10:04 | Son Güncelleme

Ev karantinası günlerini renklendirmek için yaptığı etkinlikleri takipçileriyle de paylaşan Yasmin Erbil, hesabından yaptığı son paylaşımda babası Mehmet Ali Erbil hakkında bilgi verdi.

Yasmin Erbil: Babamı çok özledim ve...

Kimi zaman çektiği çarpıcı selfielerle kimi zaman da spor çalışmaları ile takipçilerinin karşısına çıkan Yasmin Erbil, ev karantinası günlerini nasıl geçirdiğini Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşmaya devam ediyor.

Şimdilerde spor aktivitelerine biraz daha fazla vakit ayıran Yasmin, hesabından yaptığı son paylaşımda hem babasına duyduğu özlemi dile getirdi hem de ondan haber almayı bekleyen takipçileri mutlu etti.

yasmin-instagram

Dolabından babasına ait tshirt'ü giyen ve ayna karşısında bir de selfie çeken Yasmin bu karenin altına “Babamı çok özledim, onun tshirtünü giydim. Facetime’dan konuşuyoruz sürekli… şu günler bitsin artık” notunu düştü.

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Anahtar Kelimeler:
Yasmin Erbil, Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil,

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