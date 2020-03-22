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Yasmin Erbil’den dekolteli karantina paylaşımları

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2020 10:07 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını sonrası eve kapanan Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından dekolteli paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Bir dönem magazin programı sunuculuğu yapan Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, Instagram hesabı üzerinden karantina sürecinin nasıl geçtiğine dair paylaşımlarda bulunuyor.

En doğal ev hallerini takipçilerinin beğenisine sunan Erbil, bir yandan canının ne kadar sıkıldığını gösterirken bir yandan da esprili tarafını ortaya koyduğu yorumlarda bulunuyor.

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Son olarak pijamalı hallerini gözler önüne seren Yasmin Erbil, karantina sürecinde evde bulunduğu için makyaj yapmadığını ve bu sayede cildinin bebek cildi gibi olduğunu söyledi.

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ARKADAŞLARIYLA KARAKOLLUK OLMUŞTU!

Yasmin Erbil'in geçtiğimiz günlerde bir barda arkadaşlarıyla eğlenirken babası Mehmet Ali Erbil’in hastalığı aklına gelince ağlamaya başladığı iddia edilmişti.

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İddialara göre arkadaşları Erbil'e, “Defol git, seni çekmek zorunda değiliz” diyerek küfür etmişti. Bu olayın üzerine Yasmin, kendisine küfür eden arkadaşlarını karakola şikayet etti.

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