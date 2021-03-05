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Yasmin Erbil, derin dekoltesi ile dikkatleri üzerine çekti

05.03.2021 21:49 | Son Güncelleme:
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Yasmin Erbil, derin dekoltesi ile dikkatleri üzerine çekti

Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar’ın kızı Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Yasmin Erbil’in siyah derin bacak ve göğüs dekolteli elbiseli fotoğrafına beğeni yağdı.

Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil, verdiği pozlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Bir dönem sunuculuk yapan şimdi oyunculuk için eğitimler alan Erbil, siyah elbiseli karesini siyah-beyaz yayınladı.

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YASMİN ERBİL İNGİLİZCE PAYLAŞTI

Bacak ve göğüs dekolteli poz için Erbil, İngilizce, "Gözyaşlarını başka bir güne sakla" diye yazdı. Sunucu, paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyada adından söz ettiriyor. Yasmin Erbil'in paylaşımına eklediği not, hayranları arasında "abaca kime?" sorusunu düşündürdü.

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Yasmin Erbil Instagram
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