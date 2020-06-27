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Yasmin Erbil iç çamaşırıyla gitar çaldığı pozunu paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2020 02:39 | Son Güncelleme

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Yasmin Erbil, bu kez iç çamaşırıyla çekilmiş bir pozunu "Kamera arkası gitar çalıyorum" notuyla paylaştı.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan isimlerden olan Yasmin Erbil, yaptığı son paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Yasmin Erbil, bu kez Instagram hesabının hikayeler bölümünden dantelli iç çamaşırıyla çekilmiş bir fotoğrafını "Kamera arkası gitar çalıyorum" notuyla paylaştı.

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GÖĞSÜNÜN ALTINDAKİ BENİ PAYLAŞMIŞTI

Öte yandan Yasmin Erbil, geçtiğimiz günlerde göğsünün altındaki beni Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.

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Fotoğrafını hem Instagram sayfasından hem de hikaye kısmından paylaşan Erbil, göğsünün altındaki ben için "Benimi çok seviyorum ya, dövme gibi konmuş" yazmıştı.

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