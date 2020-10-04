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Yasmin Erbil'in gecelikli pozlarına beğeni yağdı

04.10.2020 07:28 | Son Güncelleme:
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Yasmin Erbil'in gecelikli pozlarına beğeni yağdı

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil yine yaptı yapacağını... Evde kendine makyaj yapan ve paylaşan Erbil'in gecelikli ayna pozlarına beğeni yağdı.

Mehmet Ali Erbil'in küçük kızı Yasmin Erbil paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Yasmin Erbil son olarak sosyal medya üzerinden kendine gelen kötü yorumlara sitem etmiş "Yaz geldi, herkes bikini ve mayo giyiyor. Beni niye eleştiriyorsunuz, anlayamadım? demişti.

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Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil son olarak gecelikli pozlarıyla beğeni topladı. Ayna karşısında çektiği ppzları paylaşan Erbil'in paylaşımlarına yorum ve beğeni yağdı.

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Erbil paylaşıma "Azıcık makyaj (Keşke güzel yapabilsem)" notunu düşünce hayranları Yasmin'e "her halinle güzelsin, makyaja gerek yok" yorumları yaptı.

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