Yasmin Erbil'in son pozları sosyal medyayı salladı! Sevgilisi kayıtsız kalamadı

Yasmin Erbil hem sosyal medya paylaşımları hem de Yiğit Poyraz'la yaşadığı aşkla gündeme gelmeyi başarıyor.

Survivor sebebiyle uzun bir süre ayrı kalan ikili Yiğit'in Survivor'dan elenmesiyle birlikte yeniden kavuşmuşlardı.

Geçtiğimiz günlerde beraber pozlarını paylaşan Erbil, bu kez tek olduğu bir pozunu paylaştı. Sarı tişörtüyle ve kot şortuyla poz veren Erbil'in paylaşımına sevgilisi kayıtsız kalamadı.

Poyraz, sevgilisinin paylaşımına "Brazilian lolam" yorumunu yaptı. Erbil'in paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu.







