Yasmin Erbil mini elbisesiyle nefes kesti! "Bu ne zariflik"

Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil göğüs dekoltesiyle gündem olmuştu. Erbil, son zamanlarda adeta Instagram fenomenlerinden biri haline geldi.

YASMİN ERBİL MİNİ ELBİSELİ POZUNU PAYLAŞTI

Yasmin Erbil 314 bin takipçili Instagram hesabından cesur pozlarını yayınlıyor.

En son beyaz, mini elbisesiyle paylaşım yapan Yasmin Erbil'e takipçisi, "Bu ne zariflik" yorumunda bulundu.

Bikinili pozlarıyla da oldukça konuşulan Yasmin Erbil 26 yaşındadır.

Eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesinde aldı.

Instagram'da, 'yasminerbil' kullanıcı adıyla paylaşım yapıyor.

İşte Yasmin Erbil'in Instagram pozları...





