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Yasmin Erbil mini elbisesiyle nefes kesti! "Bu ne zariflik"

06.05.2022 21:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Cesur pozlarını peş peşe paylaşan Yasmin Erbil mini elbisesiyle nefes kesti.

Yasmin Erbil mini elbisesiyle nefes kesti! "Bu ne zariflik"

Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil göğüs dekoltesiyle gündem olmuştu. Erbil, son zamanlarda adeta Instagram fenomenlerinden biri haline geldi.

YASMİN ERBİL MİNİ ELBİSELİ POZUNU PAYLAŞTI

Yasmin Erbil 314 bin takipçili Instagram hesabından cesur pozlarını yayınlıyor.

Yasmin Erbil mini elbisesiyle nefes kesti!

En son beyaz, mini elbisesiyle paylaşım yapan Yasmin Erbil'e takipçisi, "Bu ne zariflik" yorumunda bulundu.

Yasmin Erbil mini elbisesiyle nefes kesti!

Bikinili pozlarıyla da oldukça konuşulan Yasmin Erbil 26 yaşındadır.

Yasmin Erbil mini elbisesiyle nefes kesti!

Eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesinde aldı.

Yasmin Erbil mini elbisesiyle nefes kesti!

Instagram'da, 'yasminerbil' kullanıcı adıyla paylaşım yapıyor.

Yasmin Erbil mini elbisesiyle nefes kesti!

İşte Yasmin Erbil'in Instagram pozları...

Yasmin Erbil mini elbisesiyle nefes kesti!

Yasmin Erbil mini elbisesiyle nefes kesti!

Yasmin Erbil mini elbisesiyle nefes kesti!

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil Yasmin Erbil
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