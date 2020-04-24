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Yasmin Erbil o mesajları ifşa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2020 16:46 | Son Güncelleme

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil karantina günlerinde yaptığı paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Erbil son olarak kendisine gelen bir teklifi ifşa etti.

Yasmin Erbil o mesajları ifşa etti

Karantina döneminde evinde yaptığı danslarla tüm dikkatleri üzerine çeken Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, kendisine gelen bazı mesajları ifşa etti. Snob Magazin'in haberine göre; 24 yaşındaki Yasmin Erbil'e sosyal medyada bir talip çıktı.

Bir sosyal medya kullanıcısı Erbil'e ilginç bir evlilik teklifinde bulundu.

Yasmin Erbil'e atılan mesajlarda "Yasmin gel evlenelim. Hem sen yalnızsın hem de ben. Ben evde derslere çalışırken sen evi falan toplarsın. Dersim bitince ben toplarım. Güzel olur bence. Bu teklifimi değerlendirmelisin" yazdığı görülüyor.

Yasmin Erbil, bu mesajlara herhangi bir yanıt vermedi.

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