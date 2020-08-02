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Yasmin Erbil pembe mini elbisesiyle beğeni topladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2020 09:45 | Son Güncelleme

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve yaptığı paylaşımlarla kendisinden söz ettiren Yasmin Erbil, bu defa pembe elbisesiyl beğeni topladı.

Yasmin Erbil pembe mini elbisesiyle beğeni topladı

Pek çok isim gibi normalleşme süreci sonrasında tatil fırsatını değerlendiren ve kendisini denizin kollarına bırakan Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili kareleri ile beğeni toplamıştı.

Takipçileriyle yoğun bir etkileşim içerisinde olan Yasmin Erbil, bu defa pembe bir kıyafetle çekilmiş karelerini paylaştı.
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Bayramda yapılan bu paylaşım Yasmin’in takipçileri tarafından “Bayram şekeri Yasmin Erbil” şeklinde yorumlandı.
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Babasının hastane sürecinde bu tarz paylaşımlar yapan ve tatilden bikinili pozlarını paylaşan Erbil'e sık sık eleştiri de geliyor.

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Ancak Erbil bu tarz eleştirilere pek kulak asmıyor.

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