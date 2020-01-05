Yasmin Erbil sunuculukta sınıfta kaldı!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in oyuncu Nergis Kumbasar'dan olan kızı Yasmin Erbil son olarak sunuculuk yapmaya başlamıştı. Giydiği seksi kıyafetlerle işinden daha çok konuşulan Erbil başarıyı yakalayamadı. Yasmin sunuculukta sınıfta kaldı!

tv100'de her cumartesi ekrana gelen "Magazin Hattı" programı yeni yıla yeni sunucusuyla girdi. İmza attığı özel haberleriyle dikkat çeken programın yeni sunucusu Didem Delen oldu.

Erbil bir süre özel oyunculuk ve sunuculuk dersleri almıştı.

