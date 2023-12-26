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Yasmin Erbil ve sevgilisi Yiğit Poyraz havuzda aşka geldi! "Seni çok özlüyorum"

26.12.2023 07:26 | Son Güncelleme:
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Yasmin Erbil Survivor'a giden sevgilisi Yiğit Poyraz'ın doğum gününü kutladı. Mehmet Ali Erbil'in kızı sevgilisiyle havuzda aşka geldiği anları paylaşarak dikkat çekti.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın evliliğinden dünyaya gelen Yasmin Erbil, diğer kardeşlerinin aksine oldukça dikkat çeken bir isim.

Özellikle sosyal medyadaki iddialı pozlarıyla adından söz ettiren Yasmin Erbil Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz ile bir süredir aşk yaşıyor.

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Yasmin Erbil son olarak sevgilisi Yiğit Poyraz'ın doğum günün havuzdaki aşka geldikleri anları paylaşarak kutladı.

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Erbil paylaşıma "İyi ki doğdun sevgilim beni ve içimdeki çocuğu mutlu etmeyi çok iyi biliyorsun, seni çok özlüyorum" notunu düştü.

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