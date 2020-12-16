Yassıada nerede, hangi ile bağlı, nasıl gidilir? Yassıada projesi nedir?

Eski başbakanlarımızdan Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının yargılanarak idama mahkum edildiği Yassıada artık darbe döneminin olaylarına ışık tutacak çalışmaların yapılacağı bir merkez haline getirildi. 2013'ten 2020 yılına kadar çalışmaların devam ettiği ada, 27 Mayıs 2020'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldı. 600 kişilik konferans salonu, 125 yataklı otel, 1200 kişilik bir cami ve sosyal etkinlik alanlarıyla hizmet verecek adanın çehresi bambaşka bir hale geldi. Yazımızın devamını inceleyerek "Yassıada tam olarak nerede, Yassıada nereye bağlı, nasıl gidilir? Yassıada Projesi nedir?" gibi soruların cevabını bulabilirsiniz.
Yassıada, Marmara Denizi'nde bulunan ve 18 hektarlık bir alana sahip olan küçük bir adadır. Konumu itibarı ile İstanbul'a oldukça yakın olduğunu söylemek mümkündür. Bu doğrultuda Kadıköy'den yaklaşık 6 buçuk deniz mili uzaklıkta olan ada, İstanbul'un diğer adalarından olan Burgaz Ada'ya 2 buçuk, Sivriada'ya ise 1 deniz mili mesefadedir.
Marmara Denizi'nde İstanbul'a yakın bir ada olan Yassıada, idari olarak da İstanbul'a bağlıdır. Bu doğrultuda, belediye hizmetleri de adaya İstanbul'un ilçe belediyelerinden biri olan Adalar Belediyesi tarafından götürülür.
Demokrasi ve Özgürlükler Adası ismini alan Yassıada'ya gidebilmek için deniz otobüslerini ya da feribotları kullanmak gerekir. Adanın açıldığı tarih olan 27 Mayıs 2020 tarihinden sonra bölgeye deniz otobüslerinin ve şehir hattı araçlarının seferleri başlayacağı belirtilmiş olsa da henüz seferlerin başlamadığını belirtmek gerekir. Dolayısıyla adaya ulaşım sağlayan deniz seferleri olmadığı için kişisel yat ya da tekne ile gidilebilir. Yassıada, konum itibarı ile Sivriada'nın hemen karşısında yer alan bölgedir.
Yassıada Demokrasi ve Özgürlük Projesi olarak adlandırılan adanın restorasyonu 2013 yılında başlayan bir süreçtir. Başlangıç olarak 2018'de tamamlanması planlanan projenin nihayete ermesi 2020 yılının mayıs ayını bulmuştur. Yassıada Projesi için devlet bütçesinden yaklaşık olarak 140 milyon dolar harcanmıştır. Ada proje kapsamında, içerisinde spor salonu, müzeler, kongre merkezi, iskele, meydan, cami, helikopter pisti, şehitler anıtı ve buna benzer pek çok yapıyı ihtiva edecek şekilde yeniden düzenlenmiştir.
2013'te imara açılması ve restore edilmesiyle yepyeni bir çehreye kavuşan Yassıada, daha öncesinde yalnızca birkaç eski yapı ve ağaçlık alanlar barındırıyordu. Ancak ada artık, ziyaretçilerine vadettiği pek çok ilgi çekici mekana sahiptir.
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