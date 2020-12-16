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Yassıada nerede, hangi ile bağlı, nasıl gidilir? Yassıada projesi nedir?

Ali Gövel Ali Gövel 16.12.2020 14:05 | Son Güncelleme:
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Yassıada nerede, hangi ile bağlı, nasıl gidilir? Yassıada projesi nedir?

İçindekiler

  • Yassıada Nerede?
  • Yassıada Hangi İlde Bulunur?
  • Yassıada'ya Nasıl Gidilir?
  • Yassıada Projesi Nedir?
  • Yassıada Gezilecek Yerler Nelerdir?

2013 yılında ismi Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak değişikliğe uğrayan Yassıada, ülkemizde yaşanan 1960 darbesinin ardından idamla sonuçlanan yargılamaların yapıldığı adadır. Ada, isminin değiştirilmesiyle beraber yeniden düzenlenme halindeydi ve bunun sonucunda çehresi bambaşka bir hale geldi. İşte Yassıada nerede, hangi ile bağlı gibi soruların cevabı ve ada hakkındaki diğer detaylar...

Eski başbakanlarımızdan Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının yargılanarak idama mahkum edildiği Yassıada artık darbe döneminin olaylarına ışık tutacak çalışmaların yapılacağı bir merkez haline getirildi. 2013'ten 2020 yılına kadar çalışmaların devam ettiği ada, 27 Mayıs 2020'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldı. 600 kişilik konferans salonu, 125 yataklı otel, 1200 kişilik bir cami ve sosyal etkinlik alanlarıyla hizmet verecek adanın çehresi bambaşka bir hale geldi. Yazımızın devamını inceleyerek "Yassıada tam olarak nerede, Yassıada nereye bağlı, nasıl gidilir? Yassıada Projesi nedir?" gibi soruların cevabını bulabilirsiniz.

Yassıada Nerede?

Yassıada, Marmara Denizi'nde bulunan ve 18 hektarlık bir alana sahip olan küçük bir adadır. Konumu itibarı ile İstanbul'a oldukça yakın olduğunu söylemek mümkündür. Bu doğrultuda Kadıköy'den yaklaşık 6 buçuk deniz mili uzaklıkta olan ada, İstanbul'un diğer adalarından olan Burgaz Ada'ya 2 buçuk, Sivriada'ya ise 1 deniz mili mesefadedir.

Yassıada Hangi İlde Bulunur?

Marmara Denizi'nde İstanbul'a yakın bir ada olan Yassıada, idari olarak da İstanbul'a bağlıdır. Bu doğrultuda, belediye hizmetleri de adaya İstanbul'un ilçe belediyelerinden biri olan Adalar Belediyesi tarafından götürülür.

Yassıada'ya Nasıl Gidilir?

Demokrasi ve Özgürlükler Adası ismini alan Yassıada'ya gidebilmek için deniz otobüslerini ya da feribotları kullanmak gerekir. Adanın açıldığı tarih olan 27 Mayıs 2020 tarihinden sonra bölgeye deniz otobüslerinin ve şehir hattı araçlarının seferleri başlayacağı belirtilmiş olsa da henüz seferlerin başlamadığını belirtmek gerekir. Dolayısıyla adaya ulaşım sağlayan deniz seferleri olmadığı için kişisel yat ya da tekne ile gidilebilir. Yassıada, konum itibarı ile Sivriada'nın hemen karşısında yer alan bölgedir.

Yassıada Projesi Nedir?

Yassıada Demokrasi ve Özgürlük Projesi olarak adlandırılan adanın restorasyonu 2013 yılında başlayan bir süreçtir. Başlangıç olarak 2018'de tamamlanması planlanan projenin nihayete ermesi 2020 yılının mayıs ayını bulmuştur. Yassıada Projesi için devlet bütçesinden yaklaşık olarak 140 milyon dolar harcanmıştır. Ada proje kapsamında, içerisinde spor salonu, müzeler, kongre merkezi, iskele, meydan, cami, helikopter pisti, şehitler anıtı ve buna benzer pek çok yapıyı ihtiva edecek şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Yassıada Gezilecek Yerler Nelerdir?

2013'te imara açılması ve restore edilmesiyle yepyeni bir çehreye kavuşan Yassıada, daha öncesinde yalnızca birkaç eski yapı ve ağaçlık alanlar barındırıyordu. Ancak ada artık, ziyaretçilerine vadettiği pek çok ilgi çekici mekana sahiptir.

  • Adada inşa edilen yeni yapılardan biri Fatin Rüştü Zorlu Camii'dir. Fatin Rüştü Zorlu Camii, 1200 kişilik kapasitesiyle oldukça ihtişamlı bir yapıdır. Mimari açıdan da estetik bir görünüm vadeden cami, adaya gidenlerin görmesi gereken yeni yapılardan biridir.
  • Yassıada, 1960 darbesiyle gerçekleşen yargılamaların yapıldığı yerdir. Bu yargılamalar sonucunda, dönemin başbakanı Adnan Menderes'in idamına karar verilmiştir. 27 Mayıs yargılamalarının gerçekleştirildiği salon, ziyaretçilerin süreci daha iyi anlayabilmesi için bir Demokrasi ve Özgürlük Müzesi haline getirilmiştir. Bu doğrultuda müze içerisinde, bal mumu heykeller ya da yargılamaların konseptine uygun bir biçimde düzenlenmiş odalar gibi etkileyici pek çok detayla karşılaşmak mümkündür.
  • Yerine Ulaşmayan Mektuplar Anıtı da adanın 1960 darbesi döneminde tanıklık ettiği gerçekliklere uygun düzenlenmiş tarihi yapılardandır. Yassıada'da yargılanan siyasetçilerin ailelerine ulaştırılmayan mektuplarını temsilen inşa edilen anıt, pek çok psikolojik işkenceye de ışık tutan bir niteliğe sahiptir.
  • Demokrasi Feneri, adadaki eski ve görülmesi gereken yapılardan biridir. Nitekim restore edilen fenerle birlikte etrafındaki yeşil yapı da korunarak ziyaretçilere nefes alabilecekleri bir alan sağlanmıştır.
  • Adnan Menderes'in ismini yaşatmak için inşa edilen Adnan Menderes Kongre Merkezi, 500 kişilik son derece büyük bir merkezdir. Oldukça ihtişamlı bir görüntüye sahip olan merkez pek çok organizasyona ev sahipliği yapabilecek potansiyele sahiptir.
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