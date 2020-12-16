Yassıada nerede, hangi ile bağlı, nasıl gidilir? Yassıada projesi nedir?

Eski başbakanlarımızdan Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının yargılanarak idama mahkum edildiği Yassıada artık darbe döneminin olaylarına ışık tutacak çalışmaların yapılacağı bir merkez haline getirildi. 2013'ten 2020 yılına kadar çalışmaların devam ettiği ada, 27 Mayıs 2020'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldı. 600 kişilik konferans salonu, 125 yataklı otel, 1200 kişilik bir cami ve sosyal etkinlik alanlarıyla hizmet verecek adanın çehresi bambaşka bir hale geldi. Yazımızın devamını inceleyerek "Yassıada tam olarak nerede, Yassıada nereye bağlı, nasıl gidilir? Yassıada Projesi nedir?" gibi soruların cevabını bulabilirsiniz.

Yassıada Nerede?

Yassıada, Marmara Denizi'nde bulunan ve 18 hektarlık bir alana sahip olan küçük bir adadır. Konumu itibarı ile İstanbul'a oldukça yakın olduğunu söylemek mümkündür. Bu doğrultuda Kadıköy'den yaklaşık 6 buçuk deniz mili uzaklıkta olan ada, İstanbul'un diğer adalarından olan Burgaz Ada'ya 2 buçuk, Sivriada'ya ise 1 deniz mili mesefadedir.

Yassıada Hangi İlde Bulunur?

Marmara Denizi'nde İstanbul'a yakın bir ada olan Yassıada, idari olarak da İstanbul'a bağlıdır. Bu doğrultuda, belediye hizmetleri de adaya İstanbul'un ilçe belediyelerinden biri olan Adalar Belediyesi tarafından götürülür.