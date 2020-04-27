Yastık akımından sonra şimdi de alışveriş torbaları elbiseye dönüşüyor

Geçtiğimiz haftalarda ülkemizdeki ünlülerin de poz verdiği Pillow Challenge (Yastık akımı) sonrasında İngilizler boş durmayarak yeni bir akımın fitilini ateşledi. Shopping Bag challenge (Alışveriş çantası akımı) adlı akımda, insanlar alışveriş çantalarından yaptıkları elbiseleri sergiliyor. Plastik veya kağıt torbalar kullanan takipçiler, zaman zaman elbiseleri için iki materyali bir arada da kullanabiliyor. Bu akımda kemer kullanılmasına gerek olmasa da, isteyenler aksesuar olarak kemer kullanabiliyor.

Akımı ilk başlatan kadın, alışveriş çantasının saplarını elbise askısına dönüştürdüğü bir elbise yarattı. Instagram’da elbisesini paylaşmasının ardından moda tutkunları da kendi torbalarından elbiseler üretti. Akımın takipçileri, elbiselerini kimi zaman topuklu ayakkabıyla ve bazen bir kadehle tamamlıyor.

Akıma katılan bir kadın kreasyonunu “Yeni elbisemi nasıl buldunuz? 2020 İlkbahar-Yaz kreasyonu” notuyla takipçileri ile paylaştı. Bir başka kadın ise “Karantina giysim” notuyla paylaştı.