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Yastık akımından sonra şimdi de alışveriş torbaları elbiseye dönüşüyor

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Sokağa çıkma kısıtlamalarının devam ettiği İngiltere’de insanlar vakit geçirmek için tuhaf bir akım başlattı. Alışveriş torbasından yapılan el yapımı elbiselerle poz vermek, şu an en popüler trendlerden biri.

Yastık akımından sonra şimdi de alışveriş torbaları elbiseye dönüşüyor

Geçtiğimiz haftalarda ülkemizdeki ünlülerin de poz verdiği Pillow Challenge (Yastık akımı) sonrasında İngilizler boş durmayarak yeni bir akımın fitilini ateşledi. Shopping Bag challenge (Alışveriş çantası akımı) adlı akımda, insanlar alışveriş çantalarından yaptıkları elbiseleri sergiliyor. Plastik veya kağıt torbalar kullanan takipçiler, zaman zaman elbiseleri için iki materyali bir arada da kullanabiliyor. Bu akımda kemer kullanılmasına gerek olmasa da, isteyenler aksesuar olarak kemer kullanabiliyor.

Akımı ilk başlatan kadın, alışveriş çantasının saplarını elbise askısına dönüştürdüğü bir elbise yarattı. Instagram’da elbisesini paylaşmasının ardından moda tutkunları da kendi torbalarından elbiseler üretti. Akımın takipçileri, elbiselerini kimi zaman topuklu ayakkabıyla ve bazen bir kadehle tamamlıyor.

Akıma katılan bir kadın kreasyonunu “Yeni elbisemi nasıl buldunuz? 2020 İlkbahar-Yaz kreasyonu” notuyla takipçileri ile paylaştı. Bir başka kadın ise “Karantina giysim” notuyla paylaştı.

Bakalım bu akımı ülkemizde ilk başlatan ünlü isim kim olacak?

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Ancak Instagram hesabınızda daha heyecanlı gönderiler olsun isterseniz, kağıt torbadan elbise akımından sonra yorgan elbise akımına mutlaka göz atın.

Moda tutkunları, yorganlarını son derece göz alıcı straplez elbiselere çevirirken, kostümlerini kemerler ve yüksek topuklu ayakkabılarla tamamladı.


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Anahtar Kelimeler:
Yastık akımı, Pillow Challenge, Shopping Bag challenge, Alışveriş çantası akımı,

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