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Yatak odası pozu olay olmuştu! Ebru Polat'ın en çılgın anını duyanlar şaştı kaldı

21.04.2022 02:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cesur pozlarıyla adından sık sık söz ettiren ünlü şarkıcı Ebru Polat bu defa söyledikleriyle duyanları şaşırttı. Instagram'dan soru-cevap etkinliği yapan Ebru Polat, bir takipçisinden gelen, "Lisedeki en çılgın anın neydi?" sorusuna bakın ne yanıt verdi...

Yatak odası pozu olay olmuştu! Ebru Polat'ın en çılgın anını duyanlar şaştı kaldı

Ebru Polat cesur pozlarıyla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde sevgilisinin ayaklarını yıkayan Ebru Polat o anları, "Kim demiş erkeğinin ayaklarını yıkamak ayıp diye... Ben yıkarım" ifadeleriyle paylaşmıştı. Instagram'dan takipçisinin sorusuna yanıt veren Polat'ın ifadeleri şaşırttı.

EBRU POLAT'IN EN ÇILGIN ANINI DUYANLAR ŞAŞTI KALDI

Cesur kıyafet seçimiyle gündeme gelen Ebru Polat bu defa bir takipçisinin sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.

Yatak odası pozu olay olmuştu! Ebru Polat'ın en çılgın anını duyanlar şaştı kaldı

"Lisedeki en çılgın anın neydi?" sorusuna Ebru Polat, "Lisede değilde ilkokuldayken okulu soymuştuk. İki tane kız arkadaşımla birlikte. Ama yakalanmıştık ve ceza almıştık" yanıtını verdi.

Yatak odası pozu olay olmuştu! Ebru Polat'ın en çılgın anını duyanlar şaştı kaldı

"BANA TACİZ GİBİ GELİYOR"

"Gülben hanımın ayaklarına açılan hesaptan haberiniz vardır sizin ayaklarınıza da açılsın ister misiniz?" sorusuna Polat, "Hayır istemem. Bana bir taciz gibi geliyor ve çok rahatsız oluyorum. 'Ayaklarını gösterir misin vs.' bu beni çok rahatsız ediyor." dedi.

Yatak odası pozu olay olmuştu! Ebru Polat'ın en çılgın anını duyanlar şaştı kaldı

"NE SAÇMA PROGRAM"

Geçtiğimiz günlerde, bir otelin yatak odasından pozunu paylaşan Ebru Polat, Esra Erol'u izlediğini yazarak şu ifadeleri kullanmıştı: ''Ne izlediğime inanamazsınız. Neden bunu izliyorum onu da bilmiyorum. Ne saçma sapan şeyler! Haydi şunlar genç, toy insanlar... Sen annesi olarak ayıp değil mi buralara çıkıyorsun? Şu çocukları rencide ediyorsun! Ay ne saçma program...''

Yatak odası pozu olay olmuştu! Ebru Polat'ın en çılgın anını duyanlar şaştı kaldı

Yatak odası pozu olay olmuştu! Ebru Polat'ın en çılgın anını duyanlar şaştı kaldı

Yatak odası pozu olay olmuştu! Ebru Polat'ın en çılgın anını duyanlar şaştı kaldı

Yatak odası pozu olay olmuştu! Ebru Polat'ın en çılgın anını duyanlar şaştı kaldı

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Ebru Polat Instagram
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